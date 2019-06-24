%13 زيادة في أعداد الطلبات المشاركة في «جائزة زايد للاستدامة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أنها تسلمت 2373 طلب مشاركة لدورة عام 2020، محققةً بذلك زيادة بواقع 13% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت في بيان، أمس، بأنه من إجمالي طلبات المشاركة، استحوذت فئة الصحة على 514 طلباً، وفئة الغذاء على 570 طلباً، وفئة المياه على 377 طلباً، وفئة المدارس الثانوية العالمية على 390 طلباً.

ووفقاً للبيان، جاءت دول نيجيريا، والإمارات، والولايات المتحدة، وكولومبيا، والهند، في المراتب الخمس الأولى من حيث أعداد الطلبات المقدمة. في حين حققت مناطق إفريقيا وآسيا والأميركتين المراتب الثلاث الأولى.

وعلى مستوى دولة الإمارات، كانت هناك زيادة ملحوظة بلغت 86% في أعداد طلبات المشاركة المقدمة من المؤسسات والمدارس الثانوية.

وأكد وزير الدولة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن «الجائزة تواصل دورها في ترسيخ إرث ورؤية الأب المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة». وأضاف: «شكّل تطوير الجائزة لتكون أكثر توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وما شمل ذلك من إضافة فئات جديدة إليها، خطوة مهمة عززت التأثير الإيجابي للجائزة، ويتضح ذلك من خلال تغطية قطاعات جديدة، واستقطاب مزيد من الاهتمام بدورة عام 2020، والزيادة الكبيرة في أعداد طلبات المشاركة، واتساع نطاق عمل الجائزة على مستوى العالم. ونتطلع باهتمام للتعرف، خلال مرحلة التقييم، إلى الحلول المستدامة التي قدمها المشاركون».

وتسلمت الجائزة 390 طلباً للمشاركة في فئة المدارس الثانوية العالمية لدورة عام 2020، مقارنة بـ295 طلب مشاركة ضمن هذه الفئة العام الماضي. كما توزعت طلبات المشاركة على المناطق الست حول العالم، فاستحوذت الأميركتان على 115 طلباً، وإفريقيا جنوب الصحراء على 106 طلبات، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 93 طلباً، وأوروبا وآسيا الوسطى على 26 طلباً، وجنوب آسيا على 14 طلباً، وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ على 36 طلباً.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة ثلاثة ملايين دولار، يتم توزيعها على الفئات الخمس، إذ تبلغ القيمة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار.