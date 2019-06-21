"الاتحاد" تغير مسار عدد من الرحلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قامت الاتحاد للطيران بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الإجراء الأميريكي، بعد القرار الذي صدر اليوم عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بحظر شركات الطيران الأميركية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني،



وقالت "الاتحاد" في بيان إنها تعتبر السلامة الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، وبالتشاور مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، تم الاتفاق على تغيير مسار عدد من الرحلات التي يتم تشغيلها من وإلى منطقة الخليج العربي.



وسوف تعلن الاتحاد للطيران عن آخر المستجدات حول الرحلات المتأثرة على موقعها الإلكتروني، فور تلقي المزيد من المعلومات من السلطات المعنية بشأن أي قيود على المجالات الجوية.