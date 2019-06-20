«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 3 طائرات لـ«إيربريدج كارغو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، أن قسم التأجير في الشركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال» وقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير بتمويل من نوع PDP لثلاث طائرات «بوينغ 777» جديدة مع شركة الشحن الجوي «إيربريدج كارغو» AirBridgeCargo المملوكة لشركة «فولغا دنيبر» ومقرها موسكو، مشيرة إلى أن الطائرات الثلاث ستكون الأولى من نوعها التي تدخل أسطول الشركة في عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، في بيان، إن «شركة AirBridgeCargo تعتبر أحدث عميل لنا، وستستفيد من قدرتنا على تلبية متطلبات أسطولها ضمن مساعيها إلى توسيع وتنويع عملياتها مع ذلك النوع المحدد من الطائرات». وأضاف أن «(دبي لصناعات الطيران كابيتال) تعد أكبر مؤجر لطائرات (777F) في العالم، حيث ساعدت خبرتنا مع هذا النوع من الطائرات على تنفيذ الاتفاقية الجديدة».

من جهته، قال رئيس مجموعة «فولغا دنيبر»، أليكسي إيسكين، إن «الاتفاقية محطة مهمة في تاريخنا حيث نرحب بأول طائرة (بوينغ 777) في أسطولنا، مضيفاً أن «هذه الطائرات ستدعم استراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع أسطول طائراتها وتحديثها».