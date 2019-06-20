دبي الأولى إقليمياً في أداء الاستثمار لعام 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أداء الاستثمار لعام 2019، إذ فازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار على مستوى المنطقة للعام الجاري، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2019، الذي اختتم، أمس، في مدينة سيدني الاسترالية. كما حصدت دولة الإمارات، خلال الحدث العالمي، لقبي «الأفضل للاستثمار»، و«الأفضل للاستثمار الفردي»، المقدمة من قبل مجلة «سايت سيليكشن».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لتنمية الاستثمار»، فهد القرقاوي، إن «الجائزة التي فازت بها المؤسسة تعكس التزام دبي الدائم بالحفاظ على موقعها في مصاف أفضل الوجهات الاستثمارية المفضلة عالمياً، حيث تأتي مدفوعة بسياساتنا المتكاملة المستشرفة للمستقبل، وتعاوننا الدائم مع المستثمرين والشركات الأجنبية، لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة دبي».

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، عبدالله السبوسي: «نهنئ مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على الفوز بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط، في المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019، كما نؤكد في هذا الصدد اعتزازنا بالتصنيف العالمي لإمارة دبي كأفضل وجهة للاستثمار، الذي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، والتي تشمل نصّ وتطبيق أحدث السياسات والقوانين الجاذبة للاستثمار».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كونواي» رئيس مجلة «سايت سيلكشين»، آدم جونز كيلي، إن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار نجحت في القيام بدور محوري كأفضل المؤسسات في تشجيع الاستثمار، ومواكبة الاتجاهات العالمية».

واضاف أنه «رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، تتواصل وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي، الأمر الذي سمح لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بالحصول على أكبر عدد من الأصوات والتفوق على المؤسسات الأخرى في مناطق مختلفة من العالم».

يشار إلى أن منتدى الاستثمار العالمي 2019، الذي عُقدت أعماله على مدار ثلاثة أيام في مدينة سيدني، سلّط الضوء على أفضل الممارسات في عدد من القطاعات، بما فيها التكنولوجيا المالية، والثورة الصناعية الرابعة.