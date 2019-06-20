«دبي للخدمات المالية» تعلق ترخيص «رسان كابيتال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية، التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي، عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رسان كابيتال ليمتد» لمدة عام كامل، وذلك توافقاً مع هدفها المتمثل في حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تم تعليق ترخيص «رسان كابيتال»، نتيجة مخاوف جدّية تتصل بكفاية مواردها المالية، عدم التزامها بالمتطلبات التي تحددها القواعد المعمول بها من قبل السلطة، وإخفاقها في التعامل مع السلطة بشفافية.

وكانت «رسان كابيتال ليمتد» أخطرت سلطة دبي للخدمات المالية بحدوث خرق في متطلبات رأس المال لديها في 30 يوليو 2018. وعلى الرغم من تعهد الشركة بتصحيح الخرق الحاصل خلال فترة محددة، فإنها ولغاية تاريخ إخطار التعليق لم تقم بذلك.

وقامت السلطة بتحديث سجلها العام لإظهار الإجراء المتخذ لتعليق ترخيص الشركة، كما نشرت إشعار القرار على موقعها الإلكتروني في قسم الإجراءات التنظيمية.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها تلتزم بالحفاظ على سُمعة ونزاهة الخدمات المالية التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، لضمان حماية مصالح المستخدمين المباشرين وغير المباشرين والمحتملين لهذه الخدمات في مركز دبي المالي العالمي.

ولفتت السلطة إلى أنه مع تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رسان كابيتال ليمتد»، فإن على الشركات الحفاظ على الموارد المالية الكافية في جميع الأوقات، وضرورة التعامل مع «دبي للخدمات المالية» بطريقة واضحة وقائمة على أسس التعاون.

«الشركة» أخطرت «السلطة» بحدوث خرق في متطلبات رأس المال لديها في 30 يوليو 2018.