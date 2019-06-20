«الشارقة الإسلامي» يبدأ جولة لتسويق صكوك رأس المال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، أمس، عزمه إصدار حزمة جديدة من الصكوك بالدولار الأميركي، وطرحها في أسواق رأس المال العالمية، حيث بدأ المصرف، أمس، عقد اجتماعات مع مستثمرين في كل من سنغافورة وهونغ كونغ ولندن، على أن يتم تسعيرها الأسبوع المقبل.

وذكر المصرف، في بيان، أن إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، يأتي بعد عام حافل بالإنجازات حققها المصرف خلال العام الماضي، إذ نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

وتتولى بنوك «سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، عملية تنسيق إصدار الصكوك، فيما شملت قائمة البنوك المشاركة في إدارة إصدار الصكوك كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، و«بنك إيه بي سي»، و«سيتي بنك»، و«دويتشه بنك»، وبنك دبي الإسلامي، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، وبيت التمويل الكويتي، كمديري إصدار مشاركين.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «إطلاق الصكوك يأتي تماشياً مع خطط واستراتيجية المصرف في المرحلة المقبلة، الرامية إلى زيادة معدلات رسملة المصرف بهدف تعزيز النمو المستقبلي»، مؤكداً أن «قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية، مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهّل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، خلال الـ12 شهراً الماضية».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد سعد: «طالما نجح مصرف الشارقة الإسلامي في تعزيز حضوره بأسواق رأس المال العالمية، منذ إصدارنا الأول من الصكوك عام 2006، وبذلك يحافظ المصرف على أدائه القوي الذي انعكس على تصنيف صفقاتنا وتسعيرها».

- الجولة تشمل

سنغافورة وهونغ

كونغ ولندن.