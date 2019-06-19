"مايكروسوفت" تطلق خدمات الحوسبة السحابية في الدولة

المصدر: دبي- الامارات اليوم

قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة حمد عبيد المنصوري ان إطلاق مايكروسوفت لخدمات الحوسبة السحابية في دولة الامارات يؤكد الدور الرائد والمكانة المركزية لدولة الامارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى كونها أحد أهم المراكز الرئيسية العالمية في المنطقة للتحول الرقمي في كافة القطاعات.

واوضح المنصوري في بيان صحفي ان وجود خدمات حوسبة سحابية متطورة وذات كفاءة ومرونة وسعة عالية في المنطقة يساعد الشركات بشكل كبير على التحول الرقمي الكامل، مما يؤثر إيجابيا على جودة وتنافسية وكفاءة الخدمات التي توفرها هذه الشركات لمتعامليها.

واضاف ان وجود خدمات سحابية في المنطقة يساهم كذلك في تعزيز ثقافة الابتكار وخصوصا ضمن فئة الشركات الناشئة ورواد الاعمال، لبناء خدمات ومنتجات رقمية تنافس عالميا فضلا عن

خلق فرص عمل جديدة في الدولة في مجال تقنية المعلومات.

ولفت المنصوري الي ان هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ترحب بهذه الاستثمارات في الدولة وتشجع عليها، لما لها من دور في جعل الامارات رائدة عالميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.