جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية تدشن منشأة جديدة بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية، الشركة المتخصصة بقطاع الخدمات اللوجستية وتتخذ من الإمارات مقراً لها، منشأة جديدةً لها بمساحة 325 ألف متر مربع بمدينة خليفة الصناعية، وذلك في إطار جهودها المبذولة لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على خدمات سلسلة التوريد في قطاع السيارات.

وتم افتتاح المنشأة في حفل خاص شهد حضور ممثلين من شركة جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية، وموانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية التابعة لها، إضافة إلى عدد من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية بدولة الإمارات.

ويتزامن تدشين منشأة شركة "جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية" المتخصصة بقطاع الخدمات اللوجستية، مع اتساع حضور الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، حيث باتت مدينة خليفة الصناعية تحتضن العديد من أبرز العلامات التجارية.

وفي هذه المناسبة، أشاد الرئيس التنفيذي لـ "موانئ أبوظبي"، الكابتن محمد جمعة الشامسي، باختيار الشركة لمدينة خليفة الصناعية كمقر لمنشأتها الجديدة، مستفيدة من الأهمية المتزايدة لهذه المدينة وقدرتها على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والمؤسسات التجارية.

وقال في هذا السياق: "نجحت مدينة خليفة الصناعية، منذ تدشينها، في استقطاب عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات الصناعية بما فيها الألومنيوم والتعبئة والتغليف ومعالجة الأغذية واللدائن البلاستيكية، وصناعة السيارات، ما يؤكد زيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جهود تنويعه. ونتطلع لانضمام المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة".

ومن جانبه، قال مالك مجموعة غسان عبود الأستاذ غسان عبود، "دولة الإمارات العربية المتحدة من الأسواق المهمة بالنسبة لنا، وبدأنا العمل فيها منذ 25 سنة وتحولت الشركة من مشروع تجاري صغير للسيارات إلى مجموعة شركات كبيرة متعددة الأعمال. وأضاف قائلاً: "ستكون جاليجا شريكًا لموانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية حيث تستفيد الكثير من الشركات من موقعها الاستراتيجي. ونتوقع أن تعزز مشاريع التصنيع والمصانع الكبيرة من الحاجة إلى الخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى في السنوات المقبلة".

وتقدم شركة "جاليجا" خدمات متعلقة بالسيارات الجاهزة، وخدمات التخزين العام، وورش السيارات، وخدمات التخليص الجمركي، وخدمات التنقل، وتستهدف الموزعين في المنطقة والتجار والشركات العالمية لتصنيع المعدات الأصلية "OEM". وبالإضافة إلى منشأة منطقة خليفة الصناعية، لدى الشركة مرافق بدولة الإمارات ومراكز أخرى في بلجيكا والأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية" شيريش ديشباندي، "تتيح المنشأة الجديدة لشركة جاليجا تلبية احتياجات عملائنا في المنطقة لخدمات عالمية المستوى بالاعتماد على خبرة الشركة المرموقة ومرافقها المتطورة. ونتطلع لتعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيسي على خارطة الخدمات اللوجستية الإقليمية. ونحن على ثقة تامة بأن استثمارنا بمدينة خليفة الصناعية يمثل خطوة استراتيجية تتيح للشركة تحقيق أهدافها وتعزز خطط النمو المستقبلي".

هذا وتقدم شركة "جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية"، التابعة لمجوعة غسان عبود، خدماتها للشركات التابعة للمجموعة ضمن قطاعي الحلول اللوجستية وهندسة سلسلة التوريد منذ أكثر من عقدين. وتدير الشركة ساحات السيارات، ومستودعات قطع غيار السيارات، والشحن، وخدمات التوثيق الجمركي، والخدمات اللوجستية وحلول الشحن الأخرى في أكثر من 100 دولة.

وتدعم الشركة عملائها في جميع أنحاء العالم بحزمة شاملة من الحلول ضمن سلسلة التوريد في قطاع الشحن البحري والجوي والبري. كما تقدم خدمات النقل البري داخل دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام إلى جانب خدمات التخليص الجمركي، وخدمات المخازن الجمركية، والوثائق الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة.