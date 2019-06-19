«الشعلة».. من أطول الأبراج في دبي مع 349 متراً

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعد برج «ذا تورش» أو «برج الشعلة» الذي طورته شركة «سلكت غروب» والمالكة للبرج، من الأبراج ذات التصميم المميز في دبي، كما أنه يصنف ضمن أعلى الأبراج في الإمارة، حيث يبلغ ارتفاعه 349 متراً عن سطح الأرض.

وكان البرج حاز في فترة سابقة لقب أعلى برج سكني في منطقة «دبي مارينا» عند الانتهاء من إنجازه عام 2011، لكن سرعان ما ذهبت الصدارة إلى أبراج أخرى في المنطقة أعلى منه، مثل برج «23 مارينا» عام 2012 وبرج الأميرة، ليتراجع «برج الشعلة» إلى المركز الثالث في تلك المنطقة.

وبحسب التصنيفات للأبراج الشاهقة في العالم سجل البرج المركز 49 على مستوى العالم، والـ15 على مستوى المنطقة والـ13 على مستوى الدولة، والـ12 على مستوى دبي. ولقي «برج الشعلة» اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام العربية والعالمية في أعقاب الحريق الذي شب فيه وأدى الى خسائر مادية دون حدوث أي إصابات في الأرواح بعد السيطرة على الحريق، فضلاً عن إثبات أنظمة إطفاء الحرائق الذاتية في البرج نجاحها.