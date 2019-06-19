دبي تستضيف «مؤتمر الاتحاد العالمي للبقوليات 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، دعمه الرسمي لمؤتمر الاتحاد العالمي للبقوليات 2020، الحدث الأبرز لصناعة البقوليات العالمية، الذي سيعقد في دبي خلال شهر أبريل 2020.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث نحو 1000 من الأكاديميين والهيئات الحكومية والمنظمات الزراعية وخبراء الأغذية والزراعة والتجار وخبراء صناعة البقوليات، من أكثر من 100 دولة. ومن خلال سلسلة من حلقات النقاش والخطب الرئيسة، ستناقش المجموعة الإنتاج العالمي للبقوليات واستهلاكها وتجارتها وأداء هذه الصناعة، فضلاً عن الفرص التجارية التي يقدمها «إكسبو 2020» للقطاع ككل.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «الأدلة واضحة عندما يتعلق الأمر بالتأثير البيئي الإيجابي لمحاصيل البقوليات والخضراوات. والجماعات البيئية والباحثون العلميون والمهندسون الزراعيون جميعهم مقتنعون بأنه إذا كانت لدينا أي فرصة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء، فإن زراعة البقوليات هي المفتاح. وليس هناك وقت أفضل من الوقت الراهن لإجراء نقاشات حول الزراعة وتعزيز تجارة البقوليات، وإنه لمن دواعي سرور مركز دبي للسلع المتعددة، أن يكون له دور في جلب هذا الحدث إلى دبي».

يشار إلى أن أحمد بن سليم شارك في حفل التسليم الرسمي في ريو دي جانيرو بالبرازيل، خلال مؤتمر البقوليات 2019 المنعقد أخيراً.

1000

مشارك من 100 دولة

يحضرون المؤتمر.