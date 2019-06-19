«الاقتصاد»: مبادرة تتيح للشركات الصغيرة الإماراتية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، بأنه وصل إلى مراحل متقدمة ونهائية، أخيراً، بشأن مبادرة لاتفاقية تعاون مع المفوضية الأوروبية، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، والحصول على تمويل من منظمات دولية، عبر اتفاقيات شراكة مع شركات مماثلة تابعة للمفوضية.

وأكد البرنامج لـ«الإمارات اليوم» أن مبادرة التعاون مع المفوضية الأوروبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تضم 1700 شركة صغيرة مملوكة لإماراتيين، و5000 شركة صغيرة ومتوسطة أوروبية، بما يتيح التعاون المشترك في مجالات مختلفة، لافتاً إلى أنه من المنتظر توقيع اتفاقية المبادرة الجديدة مع المفوضية الأوروبية خلال الفترة القريبة المقبلة، فيما من المتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام للبرنامج الدكتور أديب العفيفي، إن «البرنامج قطع مراحل متقدمة ونهائية في إنجاز مبادرة تعاون مع المفوضية الأوروبية، تشمل التعاون والشراكة مع إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمفوضية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تشمل 1700 شركة صغيرة ومتوسطة يملكها إماراتيون أعضاء في البرنامج، مع 5000 شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة».

وأوضح أن «المبادرة الجديدة ستتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية النفاذ إلى كل الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات شراكة مع شركات أوروبية، ضمن المبادرة والاتفاقية المشتركة، وذلك من خلال معاملة الشركات الإماراتية التي ستنفذ عمليات شراكة بمثابة فروع للشركات الإماراتية، ما يمنحها تسهيلات في الأسواق الأوروبية، وفرص المشاركة في معارض ودورات تدريبية مشتركة عبر تلك التسهيلات، إضافة إلى فرص الحصول على تمويل من منظمات دولية تحت مظلة المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، أعضاء البرنامج الوطني، ستستفيد أيضاً من تلك المبادرة في نقل التقنيات الحديثة المتقدمة والخبرات من الشركات الأوروبية التي تعمل في قطاعات مماثلة».

وأضاف العفيفي أن «التوقيع على اتفاقية مبادرة التعاون المشترك سيتم خلال الفترة المقبلة، فيما من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ الفعلي خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لخطوات الإنجاز الأولية التي تم الانتهاء منها في خطوات المبادرة».

وأشار إلى أن «المبادرة ستمنح الشركات الأوروبية فرصاً للعمل والاستثمار في الأسواق الإماراتية، عبر الشراكة مع شركات صغيرة ومتوسطة إماراتية، وهو ما سينعكس على الجانبين بشكل إيجابي في قطاع المشروعات الصغيرة».

وأوضح أن «(البرنامج) في إطار تطبيقه للمعايير الذكية الحديثة، أطلق خلال الفترة الأخيرة منصة لتطبيق على الهواتف الذكية، تتيح لأعضاء البرنامج معظم الخدمات بشكل إلكتروني وميسر، وبما يمكِّن رواد الأعمال من إنجاز خطوات تسجيل والمشاركة في المعارض المدعومة من (البرنامج)».

وذكر أن «منصة التطبيق الذكي تتيح أيضاً لرواد الأعمال من أعضاء البرنامج الوطني التسجيل لحضور دورات تدريبية وتأهيلية، أو طلب خطابات تزكية من إدارة البرنامج للجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى».