«موديز»: استحواذ «دبي الإسلامي» على «نور بنك» يزيد ربحيته

المصدر: شريف اليماني - دبي

أكّدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الأوضاع المالية الأساسية لبنك دبي الإسلامي، ستظل قوية بعد الاستحواذ على نور بنك، مشيرة إلى أنه على الرغم من كون حجم نور بنك يساوي تقريباً 20% من حجم بنك دبي الإسلامي، فإن عملية الاستحواذ ستحمل فوائد كثيرة لـ«دبي الإسلامي» من حيث دعم أصوله وزيادة ربحيته.

وكان «دبي الإسلامي» أعلن أنه يستعد للاستحواذ على «نور بنك»، وقرر مجلس إدارته رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك، للنظر في الاستحواذ على جميع أسهم «نور بنك» (100%)، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أعمال التقييم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

وأفادت «موديز»، في تقرير لها، بأن عملية الاستحواذ ستسهم في دعم وضع بنك دبي الإسلامي كرابع أكبر البنوك الإماراتية وأكبر بنك إسلامي في الدولة، لافتة إلى أن الكيان الجديد الناتج من عملية الاستحواذ سيتمتع بخدمات تجزئة قوية، وهو ما سيسهم في استمرار جودة أرباح بنك دبي الإسلامي.

وبينت الوكالة أن صافي ربح الكيان الجديد إلى حجم الأصول الملموسة، يصل إلى 2.1%، وهو يعد أفضل من المتوسط العام في الجهاز المصرفي الإماراتي الذي يصل إلى 1.7%.

وأشارت «موديز» إلى أن ربحية الكيان الجديد قد تتأثر خلال المرحلة الأولى حتى انتهاء مرحلة التكامل بين البنكين في ما يتعلق بالتكاليف، لافتة إلى أن نجاح عملية التكامل سيؤدي إلى دعم الإيرادات، كما سيتيح فرصاً لبيع منتجات إضافية، فضلاً عن تقليص الكلفة.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن جودة أصول الكيان الجديد ستظل قوية، موضحة أن حجم القروض غير العاملة (أو غير المنتجة) للكيان الجديد تصل إلى 3.7% من إجمالي القروض، وذلك وفقاً للبيانات حتى نهاية مارس 2019، وهي أضعف قليلاً من نسبتها الحالية في بنك دبي الإسلامي، الذي تصل نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض إلى 3.5%، لكنها تعتبر جيدة مقارنة بالقطاع الذي تصل فيه تلك النسبة إلى 4.8%.

وجاء في التقرير أن ودائع بنك دبي الإسلامي تعد قوية، كما ستواصل قوتها بعد عملية الاستحواذ، حيث أشار إلى أن حجم الودائع للكيان الجديد تصل إلى نحو 70% من إجمالي الأصول. ويأتي ذلك في أعقاب تثبيت الوكالة الجدارة الائتمانية للبنك عند «A3»، كما أصدرت، للمرة الأولى، تصنيفاً للصكوك الإضافية الدائمة من الشق الأول الصادرة عن البنك، والبالغة قيمتها 750 مليون دولار بمعدل ربح 6.25% سنوياً، عند «B2».

الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ سيتمتع بخدمات تجزئة قوية وفرص لبيع منتجات إضافية.