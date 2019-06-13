زيادة نسبة المدخرين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أظهر مؤشر «الادخار»، الذي أطلقته شركة الصكوك الوطنية أخيراً، ارتفاعاً في نسبة الأشخاص الذين ينوون البدء في الادخار خلال العام الجاري، حيث أوضح 92% ممن شاركوا في الاستبيان بخصوص خطط الادخار أنهم يخططون للانطلاق في رحلة الادخار في العام 2019، مقارنة بـ73% خلال العام الماضي.

ووفقاً للمؤشر، فإن أن 39% ممن اعتزموا الادخار خلال العام الجاري، خططوا للبدء بذلك خلال النصف الأول من العام، بينما لم يحدد 19% من العينة وقتاً معيناً لبدء عملية الادخار.

وأشار 49% ممن شاركوا في الاستبيان، إلى أن ارتفاع النفقات كان عذراً لعدم قدرتهم على الادخار، كما أفاد 52% من العينة بأن الوقت أصبح مناسباً للادخار، خصوصاً مع التصحيح في أسعار العقارات والإيجارات في مختلف الإمارات.

وأكد 51% من المشاركين أنهم يدخرون بشكل منتظم، فيما ذكر 77% أن المدخرات الشخصية تعتبر مهمة لهم.