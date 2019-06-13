إرشادات مهمة يجب معرفتها قبل الحصول على بطاقات الائتمان

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت بنوك عاملة في السوق المحلية، عدداً من الأمور والإرشادات المهمة التي ينبغي على المتعامل معرفتها قبل طلب الحصول على بطاقة ائتمان واستخدامها، موضحة أن ذلك يتمثل بالآتي:

- رسوم التمويل: هي الفائدة التي يقوم البنك بتسجيلها فـي حساب البطاقة على الرصيد الجديد القائم غير المسدد فـي حالة عدم تسديده بالكامل فـي أو قبل تاريخ استحقاق السداد، إضافة إلى الفائدة التي يتم قيدها على السحب النقدي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ سداد كامل المبلغ والتي قد تختلف في معدلها عن تلك المحتسبة على المشتريات التجارية.

- حد الائتمان: يعني الحد الأقصى للائتمان الذي يسمح به البنك لحساب البطاقة والذي يجب عدم تجاوزه، واستخدامه من قبل حامل البطاقة.

- السداد: تعني رسوم التأخير فـي السداد، أي الرسوم التي يتم تسجليها على حساب البطاقة عندما لا يتم استلام، وتسجيل، وقيد المبلغ المسدد فـي حساب البطاقة أو عندما يتم استلام، وتسجيل وقيد المبلغ المسدد فـي حساب البطاقة بعد تاريخ استحقاق السداد أو إذا كانت القيمة المسددة الأقل من الحد الأدنى للسداد.

- الحد الأدنى للسداد: وعرف بدوره، بأنه أقل مبلغ مستحق للسداد والمحدد فـي كشف الحساب والمطلوب سداده من قبل حامل البطاقة الرئيسي في أو قبل تاريخ استحقاق السداد بغرض الحفاظ على صلاحية تداول حساب البطاقة وفـي حالة وجود مبلغ متجاوز لتاريخ استحقاق السداد من دورة كشف الحساب السابقة فإنه سيشكل جزءاً من الحد الأدنى للسداد المذكور.

- رسوم تجاوز حد الائتمان: وتعني الرسوم التي يتم قيدها على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الجديد حد الائتمان فـي أي وقت خلال الشهر، وإن دفع الحد الأدنى من الدفعة المستحقة لن يعفي حامل البطاقة من فرض رسوم مالية على حساب بطاقته.

- الرصيد السابق: ويعني كامل الرصيد الذي استحق السداد وتم ترحيله من دورة كشف الحساب السابقة لعدم سداده والذي قد يتألف من المشتريات التجارية والسحب النقدي ورسوم التمويل وأو المصروفات، والدفعات التي تزيد عن الحد الأدنى للدفعة والتي تظهر في كشف الحساب لن تعفي حامل البطاقة من الحد الأدنى للدفعة المستحقة التالية.

- دورة كشف الحساب: هي الفترة الزمنية بين تاريخي إصدار متتابعين لكشف الحساب.

- السحب النقدي: هو السحب الذي يوفره البنك لـ«حامل البطاقة» مقابل استخدام البطاقة إما من خلال جهاز الكتروني أو عن طريق المعاملات المصرفية التي تتم وجهاً لوجه مع موظفي البنوك.