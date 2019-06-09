29 ألف وظيفة تضيفها رخص جديدة في دبي إلى سوق العمل

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 6709 رخص، بزيادة نسبتها نحو 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 29 ألفاً و53 وظيفة إلى سوق العمل.

وأوضح التقرير أن تلك الرخص توزعت على أنشطة عدة تصدرتها الأنشطة التجارية (4146) بنسبة 61.8%، والمهنية (2416) 36%، ثم السياحية (104) 1.6%، والصناعية (43) 0.6%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه تم إصدار 74 رخصة جديدة يومياً في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

معاملات التسجيل

وبين تقرير حركة الأعمال أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 77 ألفاً و927 معاملة، بزيادة وصلت نسبتها إلى 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 10 آلاف و366 إجراء، بزيادة نسبتها 11%.

وأضاف أن معاملات التجديد شكلت نحو 37 ألفاً و524 معاملة خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة زيادة تصل إلى 7% مقارنة بعدد المعاملات في الربع الأول من العام الماضي، كما تم إنجاز 16 الفاً و768 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بزيادة 218.7%.

التصاريح

ووفقاً للتقرير وصل عدد التصاريح التجارية إلى 4483 تصريحاً خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 509 رخص، بنسبة زيادة تصل إلى 45.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

التراخيص

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، أوضح التقرير أن الهند جاءت في المرتبة الأولى، تلتها باكستان، ثم مصر، لتحل بريطانيا رابعة والسعودية خامسة.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 3481 رخصة، ثم منطقة ديرة 3218 رخصة، فيما استحوذت منطقة حتا على 10 رخص تجارية جديدة.

الأنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الفترة نفسها، جاء نشاط «المقاولات وما يتعلق بها» في المرتبة الأولى (1143)، متبوعاً بنشاط «صيانة المباني والحراس والتنظيف» (824)، ثم «خدمات التنظيف» (787)، وبعده «الاستشارات - الإدارة والمعلومات» (693)، ثم «مجموعة الملابس الجاهزة» (521).

توزيع الرخص الجديدة

أوضح تقرير حركة الأعمال توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 48% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى (791)، ثم بور سعيد (492)، ثم الخبيصي (396)، تلتها منطقة المركز التجاري الأول (266)، ثم المرر (263)، وبعدها القرهود (238)، ثم نايف (224)، والبرشاء الأولى (197)، ثم رقة البطين (175)، وأخيراً هور العنز شرق (147).