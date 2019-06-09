53 جهة من 26 دولة تمنح شهادات «الحلال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بقية دول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي يصادف التاسع من شهر يونيو سنوياً، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «الاعتماد.. قيمة مضافة إلى سلاسل الإمداد».

وسجلت دولة الإمارات حضوراً عالمياً مهماً في مجالات إلزامية للاعتماد في منظومة البنية التحتية للجودة، وما يربتبط بها مثل منظومة «الحلال» الإماراتية التي شهدت انتشاراً لافتاً في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد جهات منح شهادات المطابقة الحلال المسجلة 53 جهة تغطي 26 دولة حول العالم. وتم اختيار شعار هذا العام من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، في وقت تقود دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، إذ يوفر الاعتماد أداة معترفاً بها عالمياً تحقق حالة من الثقة للمستهلكين والجهات المختلفة. وأكدت مديرة إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، الدكتورة رحاب فرج العامري، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية للجودة ومنظومة تشريعية ملائمة، فضلاً عن نظام اعتماد وطني متكامل ومتطور، يشارك في تعزيز قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي ويدعم الشركاء في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في محاور متعددة. وأضافت أن هذه التوجهات تنسجم مع خطط حكومة دولة الإمارات لعقد الشراكات مع مختلف بلدان العالم، لما لذلك من تأثير إيجابي على تطوير الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة البينية بين الإمارات والعالم. وشددت على أهمية الاعتماد في مختلف القطاعات، إذ يعمل في كل مراحل سلاسل الإمداد من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، مروراً بقطاع البناء والطاقة والملابس والمنسوجات والألعاب والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى سلامة الأغذية وإمدادات المياه.