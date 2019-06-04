"دو" تهدي مشتركي du home في العيد سرعة تصل الى 500 ميجابت في الثانية مجاناً

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن أحدث عروضها المجانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أنه ابتداء من اليوم و لفترة محدودة سيستمتع جميع عملاء du Home التي تشمل الانترنت و التلفزيون و الهاتف الأرضي بسرعة انترنت تصل الى 500 ميجابايت في الثانية ، أي خمس مرات أسرع من المعتاد.

و يسري العرض الذي سيستمر لفترة محدودة للعملاء الحاليين و الجدد ، كما سيتم تفعيل العرض تلقائيا للعملاء و ذلك دون احداث أي تغيير في الرسم الشهري أو العقد .

لمعرفة المزيد عن هذا العرض محدود المدة عبر du.ae/home