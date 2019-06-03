2.09 % انخفاضاً في التضخم بالدولة خلال أبريل 2019

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالدولة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي بنسبة 2.09%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير لها أصدرته أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، بأن الرقم القياسي العام بلغ 108.8 نقاط في أبريل الماضي مقابل 111.15 نقطة في أبريل 2018.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 5.8%، وانخفاض أسعار «مجموعة الملابس والأحذية» بنسبة 5%، وخدمات النقل بنسبة 2.2%، والسلع المتنوعة بنسبة 1.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، كما انخفضت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.2%.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مجموعات: الترويج والثقافة بنسبة 7.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.8%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.7%، والتبغ 2.5%، والتعليم بنسبة 1.4%، والاتصالات بنسبة 0.09%.