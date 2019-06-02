8190 مخالفة تجارية رصدتها «الاقتصاد» والدوائر المحلية بالأسواق في 2018

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مدير إدارة مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، بإن «إجمالي المخالفات التجارية التي رصدتها جميع الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد خلال عام 2018 بلغت 8190 مخالفة في قطاعات مختلفة».

وأشار، لـ«الامارات اليوم»، إلى أنه وفقا لتقرير مجمع لبيانات المخالفات في القطاعات التجارية وأنشطة الجولات الرقابية لجميع ادارات الرقابة التجارية على مستوى الدولة للدوائر المحلية مع وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي، فإن إجمالي الجولات التفتيشية التي نفذتها الدوائر المحلية، إضافة لجولات وزارة الاقتصاد بلغت 88 ألفا و406 جولات رقابية خلال العام الماضي.

وأضاف أن «إجمالي المخالفات من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية وادارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، في قطاع حماية المستهلك بلغت خلال العام الماضي في أسواق الدولة 4986 مخالفة وذلك عبر 31 ألفا و710 جولات رقابية».

من جهته، أوضح رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، عبدالله سيف التلاي، إن «البيانات التي كشفها التقرير الموحد لأنشطة الرقابة التجارية للوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، خلال العام الماضي، أظهرت أن إجمالي مخالفات الغش التجاري التي تم ضبطها في أسواق الدولة بلغت 732 مخالفة، وذلك عبر 33 ألفا و620 جولة رقابية على جميع أسواق الدولة«، لافتا إلى أن»جولات الغش التجاري استأثرت بالحصص الأكبر من الجولات بين القطاعات على مستوى الدولة، فيما كانت مخالفات قطاع حماية المستهلك هي الأكثر عددا بين مختلف المجالات التي تم الرقابة عليها«.

وأشار إلى أن»قطاع حماية العلامات التجارية استأثر بالمركز الثاني بعدد مخالفات بلغت 2098 مخالفة، تم ضبطها عبر 21 ألفا و809 جولات رقابية للوزارة مع الدوائر المحلية«، مضيفا أنه»وفقا للتقرير، فإن إجمالي الجولات التي تم تنفيذها في قطاع الرقابة على مخالفة قانون الوكالات التجارية بلغت 1100 جولة رقابية نتج عنها ضبط 355 مخالفة«.

وأوضح أن»إدارات الرقابة التجارية بالدوائر المحلية ووزارة الاقتصاد أجرت بالأسواق خلال العام الماضي 167 جولة رقابية في متابعة الالتزام بقانون حماية حقوق المؤلف، ونتج عن تلك الجولات ضبط 19 مخالفة فقط