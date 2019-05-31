«العنوان داون تاون».. فندق يضم أعمالاً بتوقيع 48 فناناً عالمياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يبلغ ارتفاع فندق «العنوان داون تاون» 304 أمتار، ويتكون من 63 طابقاً تضم 196 غرفة.

وينفرد فندق «العنوان داون تاون» بتصاميم مستوحاة من الأناقة، حيث تمت الاستعانة بـ48 فناناً عالمياً و251 قطعة فنية لتشكيل مجموعة أعمال مميزة تسحر أنظار ضيوف الفندق وزواره، منها ثريا بطول أربعة أمتار تتدلى فوق الدرج الرئيس الضخم للفندق، ومنها أيضاً لوحة للفنان السوري نصر وارور الذي رسم لوحة بحبر الفضة على الورق، فضلاً عن مجموعة صور للمصور جيري ومجموعة من الصور الفوتوغرافية على الألمنيوم.

يشار إلى أنه تم افتتاح الفندق مرتين: الأولى كانت عام 2012 بعد انتهاء الأعمال الإنشائية، والمرة الأخرى عام 2018 بعد تجديده.