اقتراب «العيد» واستقرار الأسعار ينشطان الطلب على شراء المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات طفيفة راوحت قيمتها بين 25 و50 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن اقتراب موسم عيد الفطر والاستقرار السعري النسبي للذهب عند حدود منخفضة أسهما في زيادة الإقبال على شراء هدايا المشغولات والمجوهرات.

وتوقعوا أن ينعكس طول فترة عطلة عيد الفطر إيجاباً على الأسواق، مع زيادة وتيرة الإقبال على المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن عدداً كبيراً من التجار يعول على عطلة العيد لتعويض هدوء وبطء الطلب خلال شهر رمضان.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 154.5 درهماً، بارتفاع قيمته 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 145.25 درهماً، بزيادة قدرها 50 فلساً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 138.5 درهماً، بارتفاع بلغ 25 فلساً، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 118.75 درهماً، بزيادة 25 فلساً.

إلى ذلك، قال مدير محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «أسواق الذهب شهدت أخيراً مؤشرات نشاط في الإقبال على شراء هدايا المشغولات والمجوهرات بمناسبة اقتراب موسم عيد الفطر»، مشيراً إلى أن «الاستقرار النسبي لأسعار الذهب واستمراره عند حدود منخفضة كانا من العوامل التي دعمت الإقبال على شراء المشغولات».

وأضاف أنه «من المتوقع أن يزيد الإقبال على الشراء بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع طول فترة عطلة عيد الفطر، التي سيكون لها انعكاس إيجابي على تنشيط الأسواق بعد فترة الهدوء التي شهدتها خلال شهر رمضان».

من جهته، ذكر مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «اقتراب موسم عيد الفطر كان له تأثيرات إيجابية على تنشيط الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، لاسيما أن عدداً من المتعاملين يفضلون الشراء المبكر لهدايا العيد مع اعتزامهم قضاء العطلة خارج الدولة».

ولفت إلى أن «مبيعات السائحين تراجعت في الأسواق، أخيراً، بشكل ملحوظ مع دخول موسم الصيف، وهو ما جعل التجار يعولون على عطلة العيد لتنشيط حركة المبيعات»، متوقعاً أن «يكون لطول فترة العطلة انعكاسات إيجابية على الأسواق وتزيد الإقبال على الشراء، بعد حالة من الهدوء التي شهدتها خلال رمضان».

وبيّن دهكان، أن «معظم عمليات الشراء لهدايا العيد من المشغولات تركزت في عياري 22 و21 قيراطاً، فيما كان معظم المتعاملين من المواطنين أو من المقيمين من جنسيات دول عربية»، لافتاً إلى أن «الاستقرار السعري النسبي للذهب من العوامل التي حفزت عدداً من المتعاملين على الاقبال على الشراء أخيراً».

بدوره، قال مدير محل «كلاسيك دايمنتز»، أشوك ساغر، إن «التأثيرات الإيجابية لاقتراب موسم عيد الفطر ستظهر تدريجياً بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع طول فترة عطلة العيد، التي ستحفز العديد من المتعاملين على شراء هدايا المشغولات».

وأشار إلى أن «تراجع نشاط مبيعات السائحين وهدوء الطلب خلال رمضان جعلا عدداً كبيراً من التجار يعولون على التعويض وتنشيط المبيعات خلال عطلة العيد».

145.25

درهماً سعر غرام الذهب

عيار 22 قيراطاً.