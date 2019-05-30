«إمباور» تزوِّد برج «آي سي دي بروكفيلد بلايس» بخدمات التبريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، عن بدء تزويد مبنى «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، الواقع بمنطقة المركز المالي العالمي في دبي، والمؤلف من 53 طابقاً، بخدمات تبريد المناطق، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 6500 طن تبريد.

ويتضمن البرج مساحات للمكاتب من الدرجة الأولى، ومساحات البيع بالتجزئة، ومطاعم، وغيرها من المرافق الأخرى.

وأفادت «إمباور»، في بيان، بأنه سيتم ربط نظام تبريد المناطق في «آي سي دي بروكفيلد بلايس»، بمحطة تبريد المناطق التابعة للمؤسسة، في منطقة المركز المالي العالمي، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة؛ مشيرة إلى أنه سيتم توصيل الخدمة على ثلاث مراحل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «ما وصلنا إليه من تنوع في محفظة مشروعاتنا، يعكس مدى الثقة التي نحظى بها من المطورين العقاريين والمتعاملين في مجال تبريد المناطق؛ وذلك بفضل تقديم الشركة خدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية ومستدامة، لكل المتعاملين، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية».

وأضاف: «نعمل دائماً في (إمباور) على دعم العديد من المشروعات الموجودة في دبي، وذلك لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون».

يشار إلى أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل، كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.43 مليون طن من التبريد.

6500

طن تبريد، الطاقة الإنتاجية التي تزود بها «إمباور» البرج.