20 % نمواً في عدد الشركات الجديدة بغرفة دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات حديثة، لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن بداية العام الجاري شهدت نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة دبي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد، خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري (يناير- أبريل) 6377 شركة، بنسبة نمو بلغت 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ عددها 5316 شركة.

وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأن العضويات المجددة شهدت نمواً بلغت نسبته، خلال الفترة نفسها 3.3%، مع وصول عدد العضويات المجددة، خلال العام الجاري، إلى 39 ألفاً و338 عضوية، في مؤشر واضح إلى مرونة بيئة الأعمال في الإمارة، وقدرتها المتنامية على المحافظة على شركاتها، واستقطاب شركات جديدة في قطاعات متنوعة.

إدخال البضائع

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 15.3%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال الفترة (يناير- أبريل 2019) 2439 دفتراً، مقارنة بـ2116 دفتراً، خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 64.9%، حيث بلغت قيمة بضائع الدفاتر خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 1.83 مليار درهم، مقارنة بـ1.11 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤشر إلى نمو قطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة، واهتمام كبار التجار والعارضين باستعراض منتجاتهم وسلعهم وبضائعهم في الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها إمارة دبي.

الإدخال المؤقت

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة فقط نمواً، خلال الفترة نفسها بلغ 32.2%، حيث بلغ عددها 78 دفتراً خلال الفترة (يناير- أبريل 2019)، مقارنة بـ59 دفتراً تم إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغت قيمة بضائع دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة لأول أربعة أشهر من العام الجاري 53.5 مليون درهم، بنمو بنسبة 107.1% في قيمة بضائع دفاتر الإدخال المؤقت، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وسجلت الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، نمواً لافتاً في التحول الذكي لخدمات العضوية والتوثيق التجاري، حيث بلغت نسبة المعاملات الذكية التي أجريت خلال الربع الأول 96% من إجمالي المعاملات التي أجريت في الغرفة، في حين انخفض عدد الزوار والمتعاملين لمراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 85%، ما يعكس نجاح جهود الغرفة في دعم التحول الذكي في خدماتها مع أهداف مدينة دبي الذكية.

نمو العضوية

وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إلى أن «نمو عدد العضوية، مع بداية العام الجاري، مؤشر إيجابي إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين العالميين ببيئة الأعمال في دبي، وقدرتها على توفير أقصى درجات النجاح والتطور والنمو المؤسسي لشركاتهم»، معتبراً أن نسبة النمو الكبيرة، في عدد الشركات الجديدة المنضمة للغرفة، والتي وصلت إلى 20%، مؤشر للمناخ الإيجابي الذي تركته المبادرات التحفيزية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسهيل ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، والتي كان آخرها إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية).

وأضاف بوعميم: «تثبت دبي، رغم التحديات العالمية، أنها عاصمة للأعمال ووجهة رئيسة للاستثمارات الخارجية، والنمو في عدد العضوية وعدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع الصادرة والتي استقبلتها الدولة، وهذا دليل للجميع على أنها ماضية في خططها التنموية الاقتصادية لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وابتكار الحلول والمبادرات التي تضمن نمواً مستداماً. والجهود التي تبذلها الغرفة للتوسع الخارجي في الأسواق الواعدة واستقطاب شركات هذه الأسواق إلى دبي، بدأت تؤتي ثمارها، واليوم نرى نتائج إيجابية تدفعنا لبذل المزيد من الجهود، لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية».

15.3 %

نمواً في عدد دفاتر الإدخال المؤقت، للبضائع الصادرة والواردة للدولة.