«مبادلة» تطلق اسم «سند لتقنيات الطيران» على «الخدمات والحلول التوربينية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة الخدمات والحلول التوربينية، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات الطائرات وتوربينات الغاز، والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، هوية جديدة لوحدة صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في الشركة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يشكل الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة، والتي يطلق عليها الآن اسم «سند لتقنيات الطيران»، منعطفاً مهماً في تاريخ تطور الشركة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في قطاع الطيران والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وتعكس الهوية الجديدة تركيز وحدة مبادلة لصناعة الطيران على التميز الهندسي، والريادة التقنية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات وتوربينات الغاز.

وستظل «سند لتقنيات الطيران» شركة مملوكة بالكامل لـ«مبادلة للاستثمار».

وستكشف شركة مبادلة للاستثمار، في وقت لاحق، عن خطوات لتعظيم التكامل بين شركاتها، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقال رئيس وحدة صناعة الطيران والصناعات العسكرية في شركة مبادلة للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «استطعنا خلال الثلاثة عقود الماضية تأسيس شركة عالمية لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتميز بتوفيرها أعلى معايير الجودة العالمية».

وأضاف أن «سند لتقنيات الطيران» تواصل إنجازاتها، التي انطلقت منذ إنشائها تحت مظلة شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات، وشركة الخليج لصيانة الطائرات (جامكو).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران، منصور جناحي، إن «كلمة سند تدل على الدعم المتواصل، وهي حقيقة العلاقة الوطيدة التي تجمعنا بعملائنا وشركائنا»، مضيفاً: «نحن نؤمن بأن التميز لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير خدمات عالمية المستوى».