400 مليار درهم أصول سائلة في القطاع المصرفي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بلغ إجمالي ما يملكه القطاع المصرفي من أصول وأموال سائلة، 400 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 14.3% من إجمالي الأصول البالغ 2.8 تريليون درهم، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي، أمس،

ويحتل القطاع المصرفي في الدولة صدارة دول الخليج، من حيث قيمة الأصول بصفة عامة، ومن بينها الأصول السائلة التي تضم النقد المتعامل به في السوق، بجانب النقد المحتفظ به لدى المصرف المركزي مقابل شهادات الإيداع ونظيره داخل البنوك، إضافة إلى السندات والصكوك سهلة التسييل ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وأكد تقرير «المركزي» أن مستوى الأصول السائلة في القطاع المصرفي جيد وأعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي، والمقدر بنسبة 10% من إجمالي الأصول، بما يشكل مصداً واقياً للقطاع بأكمله، لافتاً إلى أن مؤشرات السلامة الكلية للقطاع المصرفي تؤكد استقرار القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبيّن «المركزي» أن العائد على إجمالي الأصول بالقطاع المصرفي، بلغ 1.8%، تعادل 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.6% نهاية العام الماضي، فيما سجل العائد على الأصول السائلة 12.9%.

يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي بدأ مطلع يناير 2018، التدقيق والمراقبة اليومية لمعايير ونسب الالتزام بالأصول السائلة، نسبة إلى إجمالي الأصول لدى البنوك العاملة في الدولة، في إطار منهجية المصرف المركزي لتطبيق معايير «بازل 3»، تدريجياً، وذلك بدلاً من نظام التدقيق والمراقبة المعمول به سابقاً، الذي كان يتم بموجبه مراجعة النسب والالتزام بها من قبل البنوك كل أسبوعين.

2.8

تريليون درهم إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول.