مستأجرون: تثبيت القيمة الإيجارية يساعد في ضبط الخطط المالية

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

رأى مستأجرون أن تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات، يسهم في استقرار العائلات، ويساعد في ضبط أمورهم المالية ورسم خطط طويلة، لكن تغير القيم الإيجارية بشكل سنوي، هو العائق الوحيد أمام انتقالهم للإقامة في الإمارة، إذ إن الارتفاعات الإيجارية غير المتوقعة عند تجديد العقد السنوي، تربك حساباتهم.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الزيادة في القيم الإيجارية بشكل سنوي، تضطرهم إلى تغيير هذه الخطط تحت ضغط التكيف مع أوضاعهم الإيجارية الجديدة.

وقال المستأجر أحمد العليمي إن تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لمدة ثلاث سنوات، كما هي الحال في الشارقة وعجمان، سيساعد في استقرار أسرته وانتقالها للإقامة في دبي، لافتاً إلى أن تغير القيم الإيجارية في دبي وبشكل سنوي، هو العائق الوحيد أمام انتقاله للإقامة في الإمارة.

وأكد أن العديد ممن يعرفهم لديهم التفكير نفسه، ويخشون الانتقال، تحسباً للزيادة الإيجارية السنوية.

بدوره، قال المستأجر إياد إبراهيم إن عدم ثبات القيمة الإيجارية، يشكل صعوبة كبيرة أمام رسم الخطط المالية المستقبلية، ذلك أن الإيجارات تستحوذ على جزء كبير من راتب الفرد.

وأكد أن التغير في القيمة الإيجارية يعيد تشكيل الكثير من المخططات المالية والأولويات لدى العائلات، حتى بات انتظار تجديد العقد الإيجاري من أكبر التحديات سنوياً.

أما المستأجر علي عبدالصمد، فرأى أن الزيادة السنوية بحسب ما هو معمول به في دبي حالياً، لا تساعد العائلات على ضبط ميزانياتها، ما يهدد بنوداً أخرى تنفق عليها الأسرة، لافتاً إلى أن العديد من العائلات تغير خططها تحت ضغط الزيادة السنوية، التي تكون غير متوقعة في كثير من الأحيان، ما يربك حسابات المستأجرين.

ورأى أنه على الرغم من أن الموضوع قائم على العرض والطلب، فإن ترتيب حياة الموظفين العاملين في دبي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار، فضغوط الحياة تنعكس سلباً على إنتاجية الموظف.

في السياق نفسه، قال المستأجر عامر عبدالله إن زيادة القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، أفضل من الزيادة السنوية، مؤكداً أن ذلك سيخفض نسبة المشكلات المحتملة بين المستأجر والمالك، أو شركة إدارة العقار.

ولفت إلى أن الزيادات السنوية المتكررة للقيمة الإيجارية عاماً تلو الآخر، أربكت المخططات المالية لأسرته أكثر من مرة، إذ بات يحتاج كل عام إلى إعادة تخطيط يتناسب مع ما تبقى من الراتب، بعد سداد أقساط القيمة الإيجارية.

إلى ذلك، قالت المستأجرة شروق نصار إن القيمة الإيجارية الثابتة، لفترة ثلاث سنوات، أفضل من القيمة المتغيرة سنوياً.

واتفق المستأجر فرحان زيدان في أن تثبيت العقد الإيجاري يسهم في استقرار العائلات، ويمنحها مزيداً من الاطمئنان في بناء خطط مالية طويلة نسبياً.