«الطيران المدني» تفتتح «مختبر أبوظبي لتحقيقات حوادث الطيران»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، «مختبر مسجلات الطيران الخاص بتحقيقات حوادث الطيران» في مقر المبنى الرئيس للهيئة في أبوظبي. ويحتوي المختبر على معدات متطورة إضافة إلى برنامج إلكتروني متقدم يقوم بتحميل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية من مسجلات الطيران المثبتة على الطائرة (الصندوقان الأسودان)، وذلك لاستخدامها للتحقيق في أسباب الحوادث والوقائع الجوية للطائرات المدنية.

وقال سيف السويدي إن «(المختبر) يوفر إمكانية كبيرة لقطاع التحقيق في الحوادث الجوية لدى الهيئة للقيام بأعماله بشكل فعال وسلس، معتمداً على بيانات كثيرة يتم تسجيلها بواسطة مسجلات الطيران»، مشيراً إلى أن تغطية المختبر التي بلغت 97% من طرز الطائرات العاملة في الدولة، ستمنح محققي حوادث الطيران لدى الهيئة القدرة على تحليل البيانات بشكل مستقل عن شركات التصنيع، وهذا ما يجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال التحقيق في الحوادث الجوية.

وأضاف أن البيانات التي ستصبح متاحة للمحققين، وتحليلها باستخدام أحدث البرامج التقنية ستمكن المحققين من إنتاج محاكاة لرحلة الحادث الجوي يمكن مشاهدتها من زوايا مختلفة من داخل الطائرة وخارجها وعلى شاشة كمبيوتر دقيقة الوضوح، ما سيرفع نسبة التأكد من أسباب الحادث والعوامل المساهمة لأعلى درجات الثقة.