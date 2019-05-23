دبي تفتتح 428 مطعماً ومقهى خلال 4 أشهر

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت بيانات صادرة عن اقتصادية دبي، بأن متوسط عدد الرخص الممنوحة للاستثمار في مجال المطاعم يبلغ 107 رخص شهرياً، بإجمالي 428 رخصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أي بمعدل خمس رخص يومياً تقريباً، وبمعدل نمو نسبته 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قطاع المطاعم

وتفصيلاً، كشفت تقرير صادر عن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، عن نمو قطاع المطاعم ومقاهي «الكوفي شوب» بشكل ملحوظ في دبي، إذ إن هناك العديد منها منتشر في الإمارة على اختلاف مناطقها. وتعدّ المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية المعروفة العاملة في إمارة دبي من الأماكن التي تستقطب أهل دبي والمقيمين والزوار.

وكشفت البيانات أن متوسط عدد الرخص الممنوحة للاستثمار في مجال المطاعم يبلغ 107 رخص شهرياً، بمعدل خمس رخص يومياً تقريباً في دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى، وذلك بإجمالي 428 رخصة حتى نهاية أبريل الماضي، مؤكدة أن تلك الفترة شهدت نمواً لافتاً لنشاط المطاعم والمقاهي في دبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد رخص المطاعم والمقاهي الجديدة الفاعلة في إمارة دبي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل، وصل إلى 428 مطعماً ومقهى، بواقع 259 مطعماً و169 مقهى، وبمعدل نمو نسبته 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمطاعم والمقاهي، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 341، بواقع 198 مطعماً، و143 مقهى، وهذا النمو اللافت يعود إلى ما تتميز به دبي من بنية تحتية متطوّرة، وبيئة مثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال.

200 جنسية

وتحتضن دبي أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون فيها، وهي من وجهات السفر الأولى في العالم. وتعتبر المطاعم والمقاهي التابعة للعلامات التجارية المعروفة، سواء العالمية أو الإقليمية العاملة في الإمارة، من الأماكن التي تستقطب سكان دبي وزوارها. ويعد قطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطقة، خصوصاً في دبي، بدعم من الزيادة السكانية والنمو السياحي القوي والزيادة المطردة في أعداد الزوار من مختلف انحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية في الإمارة، إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع المطاعم والمقاهي ضمن المناطق الرئيسة في دبي، حيث استحوذت منطقة بر دبي على النصيب الأكبر بإجمالي 267 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 160 رخصة.

وبالنسبة لتوزيع المطاعم والمقاهي حسب أعلى 10 مناطق فرعية، التي تشكل 51.3% من الإجمالي في إمارة دبي، جاءت منطقة برج خليفة في الصدارة بواقع (77) رخصة، تلتها منطقة المرر (29)، والقرهود (20)، وجميرا الأولى (18)، والبرشاء الأولى (17)، والنهدة الأولى (14)، وبورسعيد (14)، والمرقبات (12)، والمركز التجاري الأول (10)، والورقاء الأولى (8).

الهند في الصدارة

وأظهر التقرير أن الجنسيات الـ10 التي تصدرت تراخيص المطاعم والمقاهي في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 شملت: الهند، بريطانيا، إثيوبيا، باكستان، لبنان، جمهورية مصر العربية، الكويت، تركيا، المملكة العربية السعودية، والصين. ووصل عدد المستثمرين في هذا القطاع إلى 535 مستثمراً، منهم 415 رجل أعمال، و120 سيدة أعمال. وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للعمالة في المطاعم والمقاهي في دبي وصل إلى 1566 عاملاً.

وتقدم سلاسل المطاعم والمقاهي العالمية ونظيراتها المحلية مجموعة متنوعة من المفاهيم والتجارب، وتعنى الزيادة التي تشهدها أعداد المطاعم والمقاهي أن السوق لاتزال قادرة على استيعاب المزيد، وتعني ارتفاع سقف المنافسة الإيجابية التي تعود بالنفع على الجمهور.

قطاع المأكولات

ركز تقرير صادر عن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، على أن دبي سوق ديناميكية لقطاع المأكولات والمشروبات، ولها شهرتها المتميزة في هذا المجال على مستوى المنطقة، وذلك في إطار المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة سياحية من الطراز الأول، بما تتمتع به من مقومات جذب متنوعة، الأمر الذي يعزز فرص مثل تلك المنافذ الخدمية ويعينها على تحقيق مستويات ربحية، ربما تفوق ما تجنيه فروعها الأخرى الموجودة في مناطق متفرقة من العالم، ما يؤكد القيمة المضافة التي تضمنها دبي للمستثمرين مع منح أعمالهم مساحة غير محدودة للازدهار والنمو.