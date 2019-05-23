هيئة التأمين تمنع شركة من إدارة مطالبات التأمين الصحي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

منعت هيئة التأمين، شركة «واب ميد» من إدارة مطالبات التأمين الصحي، ووقف أي تعاقدات جديدة لها تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي، وذلك بحسب قرار صادر عن الهيئة، أمس.

وجاء في القرار - الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أنه «بعد الاطلاع على القوانين والقرارات وبناءً على ما عرضته الإدارة القانونية في الهيئة على السلطة المختصة، تقرر إلغاء ترخيص وشطب قيد شركة (واب ميد) لإدارة خدمات مطالبات التأمين الصحي وفقاً لأحكام المادة (5) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، وكذلك وقف أي تعاقدات جديدة للشركة متعلقة بأعمال مطالبات التأمين الصحي»، مطالبة جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور صدوره.

وأوضحت الهيئة أن المادة (5) تنص أنه للمدير العام في حال مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأحكام القوانين أو اللائحة أو الأحكام المعمول بها توجيه جزاءات الإنذار، وإلزام الشركة بإزالة أسباب المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلاً، أو إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة لا تزيد على سنة وإبلاغ الشركات بذلك، أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: «فقدان شرط من شروط الترخيص، الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، التخلف عن تجديد الترخيص أو الغرامات المفروضة، صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاسها، حل شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي».