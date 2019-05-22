دراسة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة أنهت أخيراً إجراء دراسة شاملة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في القطاع الخاص في الإمارة، شملت استبياناً لقياس أفضل الممارسات المستدامة والمسؤولة المطبقة من قبل شركات دبي.

وقال المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، إن نتائج تلك الدراسة المتكاملة سيتم إصدارها خلال العام الجاري، لتشكل دليلاً لقياس نسبة اعتماد الممارسات المسؤولة في بيئة الأعمال، ومحفزاً للشركات لتطبيق استراتيجيات مسؤولة ومستدامة، ترسخ من مكانة دبي كوجهة عالمية مستدامة للأعمال.

وأوضح بوعميم في بيان صادر أمس، أن الدراسة شملت العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، وتتضمن بيانات حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في دبي، وأفضل الممارسات المستدامة التي تتبعها الشركات، إضافة إلى نسبة الشركات التي تمتلك استراتيجيات خاصة للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، فضلاً عن أبرز هذه الاستراتيجيات، وغيرها من الجوانب التي ستقيس بطبيعة الحال كيفية تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية في دبي من قبل شركات القطاع الخاص.

وذكر أن الدراسة ستعتبر مؤشراً للدفع لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021، خصوصاً في محور المدينة الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة يعمل من خلال برامجه وخدماته المتنوعة على تعزيز التأثير المجتمعي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في بيئة الأعمال، وابتكار الحلول، وتنويع المبادرات التي ستغرس هذه الثقافة بين الشركات، وتحفزها على خدمة المجتمع والبيئة والمتعاملين والأسواق التي تعمل فيها، ما يسهم في تطوير أدائها ونشاطاتها.

وأفاد بوعميم بأن مركز أخلاقيات الأعمال نظم خلال الربع الأول من العام الجاري ست فعاليات مختلفة، تنوعت موضوعاتها حول إنجازات شبكة غرفة دبي للاستدامة، وندوات علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، علاوة على ندوة حول السلامة على الطرق وتعزيز وعي السائقين، إضافة إلى منتدى سلسلة الإمداد والتوزيع المستدامة.

وبيّن أن عدد المستفيدين والمشاركين في فعاليات المركز بلغ خلال الربع الأول 264 مشاركاً، في حين استفاد من فعالية أسبوع «اعط واحصد» التطوعية 461 مستفيداً.