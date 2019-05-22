المصدر: محمد يحيى

يعتبر نظام «إيجاري» ثورة في عالم قطاع العقارات، وسينقل دبي لتكون واحدة من أفضل أسواق الإيجارات تنظيماً في العالم، فهو يعمل على بناء بيئة منظمة لقطاع العقارات في دبي، يمكن للمجتمع، خصوصاً الملاك والمستأجرين، الوثوق والاعتماد عليها في كل المعاملات.

وتعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منذ إطلاق النظام قبل سنوات، على تحديثه بشكل مستمر، حيث تتطلع الدائرة، عبر «إيجاري»، إلى تكوين منصة معلوماتية تجمع بين أطراف العلاقة الإيجارية، يتم فيها استخدام المعلومات في الربط بين طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)، وهي الخدمة التي ستكون واحدة من الخدمات المهمة التي يتم تقديمها عبر منصة «دبي ريست» المنصة الأكبر للدائرة.

وتسعى الدائرة من خلال منصة «إيجاري» إلى الاستفادة من بيانات نحو 500 ألف عقد إيجار، هي إجمالي عدد العقود المسجلة في «أراضي دبي» حالياً، فوجود هذه المعلومات سيساعد على إدارة العملية الإيجارية بسهولة ويسر، دون أي مشكلات وبكل شفافية، وذلك لأن كل طرف من الأطراف الإيجارية سيكون معروفاً لبقية الأطراف، كما أن معلوماته ستكون موثقة لأنه مُوَقع على صحته في العقد الإيجاري.

وتعتبر تلك الخطوات استباقية للوصول إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً، وهي «العقد الإيجاري الرقمي»، العقد الذي يمكن توقيعه وتسجيله عبر النظام، إضافة إلى أنه من الممكن أيضاً عبر النظام، أن يتم الاشتراك في خدمة الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، بناء على العقد الإيجاري المعتمد والمسجل، إضافة إلى أن المراسلات بين الأطراف ستكون عبر النظام، وهو ما يخفض المشكلات بين المالك والمستأجر، ويخف الضغط على مركز فض المنازعات الإيجارية.

ومن أهم الفوائد التي يكفلها نظام «إيجاري»، توحيد النهج العقاري من خلال توحيد عقود الإيجار، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإصدار مختلف الوثائق وإيصالات عقود الإيجار.

ويوفر نظام «إيجاري» مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل تسجيل عقود الإيجار الأولية، وتجديد، وإلغاء، وتحويل وإنهاء العقود. ويضمن «إيجاري» للجمهور شفافية وعدالة اتفاقات الإيجار، بالنسبة للأطراف المعنية، ضمن شروط وأحكام متفق عليها.

ومن الجدير بالذكر أن نظام «إيجاري» بدأ عام 2010، حيث قررت الدائرة أن تكون جميع عقود الإيجار الخاصة بعقارات دبي مسجلة من خلال «إيجاري»، بغرض توفير الحماية الكاملة لجميع الأطراف المعنية بعقود الإيجار، ويضمن أن حقوقهم معترف بها من قبل جميع الجهات الحكومية.

نائب رئيس قطاع شؤون الإيجارات في «أراضي دبي»

«الدائرة تسعى من خلال (إيجاري) إلى الاستفادة من بيانات 500 ألف عقد إيجار مسجل حالياً».