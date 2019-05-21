«باقة بسمة» تمنح مزايا وخصومات لكبار المواطنين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت الاتحاد للطيران، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وشركة مطارات أبوظبي امس، «باقة بسمة» لكبار المواطنين وتتضمن مجموعة كبيرة من المزايا والتخفيضات والتسهيلات لكبار المواطنين، فوق 60 عاما.

وقالت وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشئون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، في تصريحات صحافية، عقب التوقيع على مذكرتي تفاهم مع «الاتحاد للطيران»، و«مطارات أبوظبي» لاطلاق الباقة، إن «هذه المبادرة تاتي في اطار السياسة الوطنية لكبار السن التي وضعتها الوزارة بهدف تحسين جودة الحياه لكبار السن وتقديم خدمات إضافية لهم»، مشيرة الى ان المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتاتي في اطار الشراكة وخدمة المجتمع.

وأوضحت ان هذه الباقة لا تعد فقط تقديرا لكبار السن لكنها تؤكد التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ سياسة كبار المواطنين، لافتة الى انها تعد أولى الشراكات مع «الاتحاد للطيران» وستتبعها شراكات أخرى لدعم مبادرات الوزارة.

ولفتت الى ان الوزارة وقعت اتفاقية أخيرا مع مصرف أبوظبي الإسلامي من اجل التكفل بانشاء 4 اندية لكبار المواطنين في 4 مراكز لتنمية المجتمع في الدولة، موضحة ان العام الجاري سيشهد توقيع العديد من الشراكات مع جهات أخرى في الدولة، خاصة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وتقديم خدمات جديدة لهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بمجموعة الاتحاد للطيران، محمد عبدالله البلوكي، إن «(الباقة) تتيح عند الحجز عبر مكاتب الاتحاد للطيران وشركة (هلا) لإدارة السفر، العديد من المزايا على راسها خصومات 10% على أسعار تذاكر السفر على متن (الاتحاد للطيران) والحصول على اميال إضافية بنسبة 25% والسماح باوزان امتعة إضافية اعتمادا على درجة السفر، وحرية اختيار مقاعد الطائرة والاولوية في انهاء إجراءات السفر والصعود للطائرة في مطار أبوظبي الدولي، و10% خصما على مشتريات كبار المواطنين على متن الطائرة، وفي السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي، ومواقف مجانية في مطار أبوظبي لمدة ثلاثة أيام».

وأضاف ان كبار المواطنين سيحصلون على ترقية في تجربة السفر بما في ذلك الدخول إلى «صالة الريم» لكبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي، حيث يحصل الضيوف على مشروبات ومأكولات مجانية وإمكانية الاسترخاء قبل السفر.