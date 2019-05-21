بالصور .. إكسبو2020 دبي ينتهي من بناء مناطق الموضوعات الـ3

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاث في موقع إكسبو 2020 دبي، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتضم المناطق الثلاثة 86 مبنى متعددة الاستخدامات تتوزع على ثلاث بتلات هي الفرص (33 مبنى) والاستدامة (21 مبنى) والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاثة بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات. وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

وتشكل هذه المناطق الثلاث، التي بنتها الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلا عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحا خاصا بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي " إنجاز المنشآت المتميزة التي استكملت اليوم محطة مهمة في مسيرتنا نحو تنظيم إكسبو دولي على أعلى مستوى من حيث التصميم، والأداء بما يتلاءم مع رؤية القيادة الرشيدة بأن نكون في الصدارة ونقدم ما يشرف بلادنا أمام العالم ونستقبل الجميع بروح الإمارات وإبداع أبنائها."

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: المهندس أحمد الخطيب، "هذا عام التسليم. واكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاثة مرحلة بارزة في الأعمال الإنشائية الكبرى لإكسبو 2020 دبي نحتفل بها مع استعدادنا لاستقبال العالم بعد أقل من 520 يوما".

وتسلمت إدارة إكسبو شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة.

وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث. كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءا من الإرث العمراني لإكسبو، مدينة دستركت 2020، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.

وتمتد مناطق الموضوعات على مساحة كبيرة في موقع إكسبو تبلغ حوالي 168000 متر مربع.

وصمم المناطق الثلاث مؤسسة هوبكنز وشركاه. وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة لييد الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد واحدة من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.

واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الثلاث لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع بالكهرباء. فضلا عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له.