84 % من المستهلكين في الإمارات يجدون البطاقات أكثر أماناً من الدفع نقداً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت اقتصادية دبي وشركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، أمس حملة «ابقى آمناً» التثقيفية الموجهة للمستهلكين، والرامية إلى تعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية الآمنة (سواءً عبر البطاقات أو الهواتف المحمولة) بين المستهلكين في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن اقتصادية دبي و«فيزا» استطلعتا آراء المستهلكين في دولة الإمارات بخصوص أمان المدفوعات الرقمية في المتاجر وعبر الإنترنت، لافتاً إلى أن المستهلكين في الإمارات يبدون مزيداً من الثقة بالمدفوعات الرقمية.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، يشعر المستهلكون في الدولة بمزيد من الراحة لدى سدادهم المدفوعات عبر البطاقات واستخدامها في معاملاتهم المالية في المتاجر وعبر الإنترنت، إذ أفاد 84% من الذين شاركوا في الاستطلاع بأنهم يجدون البطاقات أكثر أماناً من الدفع نقداً.

ومن بين المستهلكين الذين تسوقوا عبر الإنترنت، أظهر الاستطلاع أن نسبة 73% من المستهلكين يفضلون السداد بالبطاقات نظراً لعوامل مثل مستوى الأمان (73%)، وإدارة الميزانية (58%)، وتقديم المكافآت (52%).

وأكد 87% من الذين شاركوا في الاستطلاع أيضاً، أنهم بدأوا باستخدام البطاقات للسداد عبر الإنترنت بوتيرة أسرع خلال العامين الماضيين.

أمّا بالنسبة للمعاملات في المتاجر، فقد كشف الاستطلاع أن أبرز ثلاثة محفزات للمدفوعات الرقمية هي الأمان (75%)، والسهولة (69%)، وإدارة الميزانية (66%). كما تناول الاستطلاع ما يفضله المستهلكون، إذ ظهر أن 82% منهم يثقون بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف المحمولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي: «تكشف نتائج الاستطلاع تزايد ثقة المستهلكين وشعورهم بالأمان حيال التسوق عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية، مع توقعات بازدياد هذه الثقة مستقبلاً بفضل تزايد وتيرة تبني المحافظ الرقمية، ونشوء تقنيات أمان جديدة محسّنة، وتطور منصات التجارة الإلكترونية».

وأكد الزعابي أن اقتصادية دبي تتبع الحيادية والشفافية في حل نزاعات القطاع الرقمي، وذلك في سبيل الخروج بحلول مرضية لكل من التاجر والمستهلك، مشيراً إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعقد سلسلة من ورش العمل لتعزيز المهارات الخاصة بموظفيه في حل وفض شكاوى البيع عبر الانترنت.

من جانبه، قال مدير إدارة المخاطر في «فيزا» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيل فيرنانديز: «تشير نتائج الاستطلاع، إلى تحسن ثقة المستهلكين في المعاملات الرقمية باستخدام محافظ الهواتف المحمولة والبطاقات اللاتلامسية».