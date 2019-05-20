«اتصالات» تقدم رصيداً إضافياً 300% عند إعادة الشحن

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عرضاً يتضمن 300% رصيداً إضافياً عند إعادة الشحن للخطوط المدفوعة مسبقاً، وذلك لتمكين المتعاملين من البقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

وبموجب هذا العرض الجديد، أصبح بإمكان متعاملي خطي «واصل» و«واصل غو» Wasel وWaselGo الحصول على رصيد إضافي بقيمة 300% عند كل عملية شحن بقيمة 30 درهماً أو أكثر، 100% للاستخدام، 200% لمشاركته مع اثنين من الأصدقاء. وسيكون الرصيد الإضافي صالحاً لمدة يومين، وذلك لإجراء المكالمات المحلية والدولية وإرسال الرسائل النصية.

وأوضحت «اتصالات» أنه يمكن لمتعاملي نظام المدفوع مقدماً، الاستفادة من هذا العرض عبر الاتصال على الرقم #300*101* قبل عملية إعادة الشحن بقيمة 30 درهماً أو أكثر، والاستمتاع برصيد إضافي، حتى تاريخ الثاني من يونيو 2019.