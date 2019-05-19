«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»: العمليات تسير كالمعتاد دون أي تغييرات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن الشركة على دراية تامة بإشعار وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية للطيارين، الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أن عمليات الناقلة تسير كالمعتاد حالياً من دون أي تغييرات، كما أنها على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، محلياً وعالمياً، وتراقب الوضع عن كثب. وأكد أن «سلامة عملياتنا تبقى دائماً على رأس أولوياتنا من دون أدنى تهاون».

من جانبه، قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الشركة تسير رحلاتها ضمن المسارات الجوية المعتمدة دولياً.

وأضاف المتحدث في بيان أن الشركة على اطلاع بالإشعار، وستواصل مراقبة الوضع والامتثال لأي توجيهات تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

إلى ذلك أظهر التقرير السنوي لـ«مجموعة الإمارات» أن إجمالي أصول المجموعة وصل إلى 142 ملياراً و268 مليون درهم، للسنة المالية 2018-2019 المنتهية في 31 مارس 2019، مقابل 141 ملياراً و625 مليون درهم في العام المالي السابق، وبنسبة نمو بلغت 0.5%.

وكشف التقرير أن عائدات المجموعة بلغت 109.3 مليارات درهم (29.8 مليار دولار)، بنمو نسبته 7% عن نتائج العام الماضي.

وأوضحت البيانات، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي قيمة أصول الطائرات والمحركات وقطع الغيار في شركة «طيران الإمارات» وحدها، وصل إلى 75 ملياراً و300 مليون درهم خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل 71 ملياراً و100 مليون درهم للسنة المالية السابقة، بنسبة نمو بلغت 5.91%. وتسلمت «طيران الإمارات» 13 طائرة جديدة خلال السنة المالية، كما خرجت 11 طائرة من الخدمة، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس 2019 إلى 270 طائرة، في وقت بلغ معدل عمر الأسطول 6.1 سنوات.

وبقيت الأصول الحالية لـ«طيران الإمارات»، باستثناء الاحتياطات النقدية، مستقرة تقريباً عند 13.9 مليار درهم، مقابل 13.8 مليار درهم للعام السابق، فيما بلغت قيمة الأصول النقدية نحو 17 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2019.

أما شركة «دناتا» التابعة للمجموعة، وتعتبر أحد أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، فقد وصل إجمالي أصولها النقدية فقط إلى 5.1 مليارات درهم بنمو 4%.

وحققت الشركة 1.4 مليار درهم (أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2019)، فيما بلغت قيمة الأصول الجارية الأخرى في الشركة 3.7 مليارات درهم، مقابل 3.6 مليارات درهم خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 3.97%.