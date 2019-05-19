تعويض التأمين المنزلي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تغطي وثائق التأمين على المنازل بالنسبة للمحتويات والمقتنيات، المخاطر الناجمة عن الحرائق والسطو وغيرها، بما في ذلك تأمين المقتنيات الشخصية، مع تخصيص مبالغ خاصّة لتأمين مسكن بديل أثناء ترميم المنزل، وتغطية للمسؤولية العامّة تجاه حقوق الغير (الطرف الثالث)، وتعويض المؤمن عليه بمبالغ نقدية تغطّي فقدان المستندات المهمّة مثل جواز سفر، أو إجازة عمل، وتغطية فقدان أو سرقة المجوهرات والأشياء الثمينة التي عادة ما تغطى ويتفق بشأنها تحت بند خاص، كما تغطي وثائق التأمين هذه المخاطر في حالة حدوث حريق تسبب بإصابة أو وفاة مالك المنزل، أو أحد أفراد عائلته، جراء هذه المخاطر التي وقعت في مكان السكن، فضلاً عن تغطية فقدان أو ضرر محتويات المنزل جراء عمليات السطو والسرقة. وتتنوّع وثائق التأمين على المنازل، وتتضمن العديد من الشروط والاستثناءات التي ينبغي قراءتها بدقة والاتفاق على بنودها مع شركة التأمين.