2.87 % تراجعاً في التضخم السنوي بدبي خلال أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.87% في شهر أبريل 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.28%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.72 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 3.48% وخفضت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.80% وخفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.52% وخفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

في المقابل، ارتفع المؤشر لكل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.4%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.12%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.48%، ودفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.05%، ودفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.86%، ودفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

وأشار التقرير الصادر عن المركز إلى ارتفاع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس 2019 بنسبة 0.47%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 5.22%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 6.25%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.46%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.37%، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.13%.