بنك "أبوظبي الأول" يطلق أول بطاقة ائتمانية في الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة جديدة مع ماستركارد لإطلاق بطاقات "وورلد" الائتمانية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية الخاصة والحصرية بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وصممت بطاقة "وورلد" الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي الأول لتمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرات تنافسية أكبر، حيث ستمكنهم من توفير الوقت والمال عبر باقة من المزايا المتنوعة كالمرونة وحدود أعلى للسحب النقدي اليومي، وعلى حدود المشتريات التي تتم عبر نقاط البيع، ومستويات الحماية المتقدمة مع خاصية Chip and PIN، وراحة أكبر عند إجراء المدفوعات بتقنية عدم التلامس. كما توفر البطاقة كافة المزايا النظامية التي توفرها بطاقات ماستركارد الائتمانية كالقبول العالمي الواسع، وعروض الطعام والخصومات على الحجوزات والسفر والتغطية التأمينية وغيرها الكثير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد حاملو بطاقة "وورلد" الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي الأول من الخصومات الحصرية التي تصل إلى 40% التي يقدمها الشركاء ضمن قطاعات متنوعة بدءاً من تصميم المواقع والتدريبات المؤسسية وصولاً إلى عروض السياحة والسفر والتوظيف.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع الأعمال المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الأول فيكاس ثابار: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتبر محرك رئيسي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن لبطاقة وورلد الائتمانية للأعمال من بنك أبوظبي الأول أن توفر الدعم والمرونة المالية التي يحتاجها رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ويشكل إطلاق هذه البطاقة الخطوة الاحدث ضمن مساعينا الرامية إلى تلبية الاحتياجات الفريدة والمتغيرة باستمرار لكل فئة من فئات عملائنا، إن العملاء هم محور اهتمامنا الدائم، ويشكل إطلاق هذه البطاقة مثالاً آخر على التزامنا الوثيق بهم".

ومن جانبه، قال مدير عام ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جيريش ناندا: "تتمثل أولويتنا في ماستركارد في تصميم المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة والمتغيرة للعملاء والشركات في المنطقة. وفيما يخص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا يعنى تطوير المنتجات التي توفر لهم المرونة المالية، وتعزز من مستويات الراحة والحماية لأعمالهم. ويشكل إطلاق بطاقة وورلد الائتمانية للأعمال خطوة طبيعية في هذا الاتجاه في ظل تواصل الدور الهام الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيس لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتشكل بطاقة "وورلد" الائتمانية الإضافة الأحدث على مجموعة منتجات وخدمات بنك أبوظبي الأول المتنوعة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للشركات الراغبة بالتقدم للحصول على هذه البطاقة إرسال رسالة نصية تتضمن BA على الرقم 2121