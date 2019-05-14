نصائح ذهبية للمسافر الصائم خلال السفر وفي المطار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

سواء كنت تسافر في رحلة عمل، أو ترغب في التعرّف إلى عادات بلد معيّن وتقاليده خلال شهر رمضان، فإن السفر في فترة الصوم له طابع خاص. وتقدم شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند بعض النصائح للمسافرين الصائمين قبل السفر، وخلال وجودك في المطار أو على متن الطائرة.

قبل السفر

1- يُستحسن أن تزور الطبيب للتأكد من الحصول على اللقاحات المطلوبة في حال السفر إلى بلدان معيّنة، واحرص على التزوّد بتأمين صحيّ للطوارئ.

2- احجز تذكرة سفرك وإقامتك الفندقية بذكاء لتتجنّب التكاليف الباهظة.

3- تجنّب الرحلات الطويلة، لأنك قد تشعر بالتعب في الطائرة، ومن الأفضل أن تحجز رحلة من دون توّقف.

4- إذا كنت تسافر إلى دولة إسلامية، وترغب في استئجار سيارة خاصة، أو حجز سيارة أجرة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك قبل السفر، لأن الطلب على السيارات يزداد في شهر رمضان.

5- اطلع على عدد من المعلومات المتعلقة بالبلد الذي تتجّه إليه، وذلك يشمل فرق التوقيت، ومواعيد الإفطار والسحور، وساعات العمل، والمطاعم، والمتاجر القريبة من الفندق، والخدمات المتوافرة في مكان إقامتك.

6- اطلع مسبقاً على المطار الذي ستنطلق منه، أو تصل إليه، وتأكد من توافر غرف للصلاة لضمان حصولك على خصوصية وقت الصلاة.

7- من الأفضل أن تبحث بشكل مسبق عن المطاعم الحلال التي قد تكون متوافرة في الوجهة التي تنوي الذهاب إليها. فقد لا تجد مطاعم حلال 100%، بل مطاعم تقدّم مأكولات نباتية أو أصنافاً من ثمار البحر على سبيل المثال.

8- في حال شعرت بأنه من الأفضل عدم تناول الطعام في المطاعم، فيمكنك في هذه الحال حجز شقة فندقية تضمّ مطبخاً صغيراً مجهزاً بالأساسيات التي تساعدك على تحضير وجبات «حلال» خلال عطلتك في الخارج.

9- أعلم شركة الطيران التي تسافر على متنها أنك صائم، واطلب تزويدك بوجبة «حلال» في حال كانت فترة سفرك متزامنة مع أوقات الإفطار والسحور.

في المطار

1- إذا كنت توجد في المطار أثناء وقت الصوم، فمن المفضل أن تعثر على مكان مريح وهادئ تنتظر فيه موعد الإقلاع، وتجنّب الازدحام والتجوّل كثيراً في الأسواق الحرّة، تفادياً للشعور بالتعب أو الجوع والعطش.

2- توجه إلى غرفة الصلاة متى أردت أن تصلي.

3- إذا كان فكّ الصيام يتزامن مع وجودك في المطار، فننصحك باختيار وجبات خفيفة كي لا تصاب بعسر هضم، أو أي مضايقات أخرى عندما تصعد إلى الطائرة.

على متن الطائرة

1- حاول أن تنام في الطائرة لتمرير الوقت وإراحة جسدك.

2- سواء كانت رحلتك طويلة أم قصيرة، فإن من المهم ألا تبقى جالساً على مقعدك طوال الوقت، إنما احرص على التحرّك قليلاً لتحريك الدورة الدموية، وتفادي أي اضطرابات جسدية قد تصيبك.

3- إذا كنت تسافر بعد الإفطار، فننصحك بشرب المياه قدر المستطاع، فمن المهم أن تحمي جسدك من الجفاف.

خلال العطلة

1- سواء كنت مسافراً إلى بلد عربي أو غربي، فاحرص على معرفة مواقع المساجد الموجودة في وجهتك، وتفضل إليها للصلاة، وعش الأجواء الرمضانية.

2- تناول وجبة الإفطار في المطاعم الشعبية والتقليدية أو في الخيم المقامة للشهر الفضيل من أروع ما يمكن أن تفعله في رحلتك، فلا تترددّ بفعل ذلك، لذلك جرّب ألا تفطر دائماً في المطاعم والمقاهي العادية.

3- إذا كنت مسافراً إلى بلد غير إسلاميّ، ووجدت نفسك في مطعم لتناول وجبة إفطار أو سحور سريعة، فلا تترددّ بإخبار القائمين عليه بأنك تأكل طعاماً حلالاً، واسأل عن البدائل في حال لم يتوافر الطعام الحلال.

4- احرص على زيارة أهمّ المعالم السياحية في البلد الذي تزوره، لكن لا تبالغ في تنقلاتك كي لا تشعر بالتعب والإرهاق.