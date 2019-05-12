القمر الصناعي "مزن سات" إلى مداره في نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء أنه من المقرر أن يطلق القمر "مزن سات" الصناعي في نهاية العام الحالي 2019 ، وذلك بعد التعاقد مع شركة "EXOLaunch" على هامش مؤتمر الفضاء العالمي، وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية المصغرة.

وسيجري إطلاق القمر الصناعي بعد أن تم تطويره من قبل الطلبة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، مستفيدين من المرافق والمخابر العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

وسيعمل "مزن سات" على قياس كمية غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون وتوزعهما في الغلاف الجوي، باستخدام كاشف بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، حيث سيعمل الطلبة على رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

وبهذا الصدد، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاءالدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: "إن مشروع قمر "مزن سات" الصناعي يأتي في إطار استراتيجية الوكالة في تنمية القدرات والمهارات الوطنية وتعزيز أنشطة البحث العلمي، كما سيكون له دور فعال في دراسة الغلاف الجوي للأرض وإعطاء معلومات وصور تفيد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الكوكب".

ومن جانبه قال مدير مشروع القمر الصناعي "مزن سات" المهندس عبدالله المرر: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على مرحلة تجميع القمر الصناعي، تليها مرحلة الاختبارات الشاملة لضمان عمل القمر الصناعي بشكل سليم ضمن بيئة تحاكي الظروف الصعبة في مدار الأرض، قبل الإطلاق إلى الفضاء الخارجي في الموعد المقرر في نهاية السنة الحالية".

وأضاف المرر: "سيضاف "مزن سات" إلى المجموعة المتميزة من الأقمار الصناعية التي طورتها وتملكها وتشغلها الدولة لأغراض متعددة من الاستشعار عن بعد والملاحة إلى الاتصالات، بما يعزز من مكانتها وريادتها في هذا المجال".