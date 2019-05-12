المصدر: إعداد: أزاد عيشو

انتحال البريد الإلكتروني هو عمليّة احتيال إلكتروني، وأحد الأساليب التي تهدف إلى إنشاء رسائل مزوّرة المصدر، تبدو وكأنها قد نشأت من شخص ما، أو في مكان آخر بخلاف المصدر الفعلي. وغالباً ما يستخدم مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها، وسائل انتحاليه في محاولة لحث المرسل إليه فتح طلباتهم، وربما الرد عليها.

وتبدو رسائل البريد الإلكتروني المزعجة، وكأنها مرسلة من مصدر شرعي، ومع ذلك، ستكون قادراً على تحديد ما إذا كان البريد الإلكتروني مخادعاً، وذلك عندما يطلب منك المرسل تزويده بتفاصيل ومعلومات سرية، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، ورقم الحساب المصرفي، وغيرها من المعلومات المهمة التي لا تطلبها البنوك عادة.