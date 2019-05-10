2.3 مليار درهم أرباح «مجموعة الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة الإمارات» عن مواصلتها تحقيق الأرباح وتوسيع عملياتها للسنة الـ31 على التوالي، حيث أظهر التقرير المالي السنوي 2018 - 2019، الذي أطلقته المجموعة، أمس، أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، بلغت 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت عائدات المجموعة 109.3 مليارات درهم (29.8 مليار دولار) بنمو 7% عن نتائج العام الماضي، فيما سجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم (ستة مليارات دولار) بانخفاض نسبته 13% نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم (545 مليون دولار) حصة أرباح السنة السابقة.

وكشفت «مجموعة الإمارات» عن تقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

من جهتها، أعلنت «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية 2018 - 2019، بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 0.9%، وذلك على خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، فيما نجحت الناقلة على الرغم من المنافسة الحادة في أسواقها الرئيسة، بزيادة عائداتها بنسبة 6% إلى 97.9 مليار درهم (26.7 مليار دولار).

بدورها، حققت شركة «دناتا» خلال السنة المالية 2018 - 2019 أعلى أرباح منذ بدء عملياتها، حيث بلغت أرباحها 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي العائدات 14.4 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) بنمو 10%، حيث أسهمت العمليات الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 70% من إجمالي عائدات «دناتا».

إلى ذلك، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018 - 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة»، مضيفاً سموّه: «كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا، ما أثّر في كل من (دناتا) و(طيران الإمارات)».

وتابع سموّه: «نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها، ولقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا».

وأكد سموّه أنه «في السنة المالية 2018 - 2019، استمرت ربحية (طيران الإمارات) و(دناتا) للسنة الـ31 على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما، واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل».

وأضاف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «واصلنا خلال السنة المالية 2018 - 2019 تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في الوقت ذاته، وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع كلفة العمالة».

وذكر سموّه أنه «من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من (طيران الإمارات) و(دناتا) في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية، وينبغي علينا المضي قدماً، لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية».

وأضاف: «نظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل».

استثمارات «المجموعة»

استثمرت «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2018 - 2019 نحو 14.6 مليار درهم، لشراء طائرات ومعدات جديدة، بما يفوق استثمارات السنة الماضية، التي بلغت تسعة مليارات درهم.

وكانت «طيران الإمارات» أعلنت في فبراير الماضي، عن التزامها بشراء 40 طائرة (A330-900)، و30 طائرة (A350-900) بـ78.5 مليار درهم.