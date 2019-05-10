«تنظيم الاتصالات» تحذّر من الاستجابة لرسائل احتيالية عبر «واتس أب»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من الرسائل الاحتيالية التي تصل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتس أب» في الدولة، مطالبة متلقي تلك الرسائل بإبلاغ الجهات الشرطية أو الأمنية.

ودعت الهيئة المستخدمين في تحذير وجهته عبر وسائل التواصل، إلى ضرورة عدم الاستجابة لأي رسائل تزعم أنها صادرة من بنك معين وتتضمن معلومات عن البنك، كما تزعم أن بطاقة البنك الخاصة بالمستخدم تم إلغاؤها وتطلب الرسالة تفعيل البطاقة مجدداً عبر الاتصال برقم معين أو الضغط على رابط معين.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن الرسائل الصادرة من البنوك في الدولة لا تصل عادة للمستخدمين عبر «واتس أب»، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عبر البريد الإلكتروني للمستخدم، أو عن طريق رسالة نصية فيها اسم البنك وليس رقم من هاتف متحرك.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الملاحظ أن معظم الرسائل الاحتيالية تتم صياغتها بلغة عربية ركيكة أو غير سليمة، ما يوضح أن كاتب الرسالة لا يعرف ولا يجيد اللغة العربية، أو انها ليست لغته الأم، مشددة على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية على الهواتف الذكية.