اقتصادية دبي تصدر 2805 رخص جديدة في أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أبريل 2019 وصل إلى 2805 رخص، بنسبة زيادة تصل إلى 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر أبريل 2018 إجمالي 1753 رخصة. وأكدت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 8375 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 49%، والتجارية 48.1%، والسياحية 2.3%، والصناعية 0.6%.

وأوضحت هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه تم إصدار رخص جديدة بمعدل 93 رخصة يومياً في إمارة دبي خلال شهر أبريل من 2019، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

مزاولة الأعمال

وأظهرت النتائج الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في مجال تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، حيث تسهم المبادرات التي تطلقها بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية.

وأوضح التقرير، أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر أبريل 2019 وصل إلى 29 ألفاً و813 معاملة، بنسبة زيادة تصل إلى 13%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث وصل العدد إلى 26 ألفاً و393 معاملة. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4513 إجراء، بنسبة زيادة تصل إلى 36.6% مقارنة بشهر أبريل من 2018، والذي سجلت خلاله 3305 إجراءات، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 3664 إجراء.

معاملات التجديد

وشكّلت معاملات التجديد نحو 13 ألفاً و140 معاملة خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 3.8% مقارنة بعدد المعاملات في شهر أبريل 2018، والتي بلغت 12 ألفاً و660 معاملة، كما تم إنجاز 6259 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة تصل إلى 85.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 والتي سجلت خلالها 3380 معاملة.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها، 185 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 112.6% مقارنة بشهر أبريل من 2018 والبالغة خلاله 87 رخصة. وبلغ عدد رخصة «تاجر» 166 رخصة خلال أبريل الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ وصل العدد إلى 139 رخصة.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 20 ألفاً و724 معاملة خلال أبريل الماضي، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

التراخيص الجديدة

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر وبريطانيا والصين والأردن والسعودية والفلبين وأفغانستان.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أبريل 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة، النسبة الأكبر بإجمالي 1445 رخصة، ثم منطقة بر دبي 1357 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير، توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 60.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى 14.7%، تلتها برج خليفة 10.8%، وبورسعيد 6.8%، والخبيصي 6.4%، والمركز التجاري الأول 5.8%، والبرشاء الأولى 4.3%، وأم الرمول 3.6%، والمرر 2.9%، وعود ميثاء 2.7%، ونايف 2.5%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أبريل 2019، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» على 34% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 27.8%، و«خدمات مجتمعية وشخصية» 11.6%، و«بناء وتشييد» 11.2%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 4.6%، و«مجموعة الفنادق» 4.3%، و«صناعة تحويلية» 2.4%، و«وساطة مالية» 1.4%، و«الصحة والعمل» 1.2%، و«التعليم» 1%، و«الزراعة» 0.5%.

خارطة الأعمال

تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة.