«مصرف الهلال» يطلق تطبيقاً لفتح الحسابات بصورة فورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طرح مصرف الهلال، تطبيق «أهلاً» للهواتف الذكية، الذي يتيح للمتعاملين فتح حسابات توفير مصرفية بشكل فوري وبخطوات بسيطة. وأكد المصرف في بيان، أمس، أن إطلاق هذا التطبيق المبتكر يأتي في إطار مسيرة المصرف نحو التحوّل للصيرفة الرقمية، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية، لتوفير تجربة مصرفية فريدة.

ويتيح تطبيق «أهلاً» لمستخدميه إمكانية فتح حساب توفير مباشرة بمجرد إدخال بعض البيانات الأساسية وتصوير مستندات إثبات الهوية، وتحميل نموذج التوقيع على التطبيق. كما سيحصل مستخدمو تطبيق «أهلاً» على مكافآت تصل لغاية 750 درهماً تشمل 250 درهم بعد فتح الحساب باستخدام التطبيق وإيداع مبلغ 5000 درهم في الحساب، و500 درهم عند القيام بتحويل راتب بقيمة 5000 درهم أو أكثر إلى حسابهم في المصرف، وإضافة إلى ذلك، فإن احتفاظ العميل بالحد الأدنى من متوسط رصيد الحساب بمبلغ 5000 درهم شهرياً، يؤهله للدخول في السحب الشهري على جائزة بمليون درهم. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، عمرو المنهالي: «يقف مصرف الهلال على أعتاب مرحلة جديدة ومهمّة للغاية ستتيح له فرصة تحقيق مكانة رائدة للمصرف في مجال الصيرفة الرقمية للأفراد».