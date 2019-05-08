"أدنوك للتوزيع" تستعرض استراتيجيتها للنمو في مؤتمر أيام أسواق المال بلندن ونيويورك

المصدر: أبوظبي - وام

تستعرض شركة أدنوك للتوزيع استراتيجيتها الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية للنمو المدفوعة بتحقيق العائدات بالإضافة إلى السياسة التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح خلال فعاليات مؤتمر أيام أسواق المال الذي انطلقت أعماله أمس في لندن واليوم في نيويورك وذلك أمام عدد كبير من المستثمرين الدوليين والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.

شارك في فعاليات المؤتمر - الذي تستضيفه الشركة لأول مرة استجابة لاهتمام المستثمرين الدوليين للتعرف على الأداء المالي القوي للشركة وسياستها التصاعدية الجديدة لتوزيع الأرباح وقدرتها على الاستثمار لتحقيق النمو المستقبلي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبارك الراشدي ونائب رئيس مجلس الإدارة جون كاري، والمدير المالي للشركة بيتري بينتتي.

وأوضحت الشركة أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر استراتيجيتها الطموحة للنمو إذ تستهدف تحقيق مستوى من الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك يزيد عن مليار دولار بحلول العام 2023 مع الاستمرار في مسار تحقيق النمو خلال العام 2019.

كما استعرضت الشركة النجاح في تنفيذ الوعود التي التزمت بها أثناء الطرح الأولي لأسهمها بما في ذلك تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% على أساس سنوي لترتفع من 621 مليون دولار أميركي في العام 2017 إلى 755 مليون دولار أميركي في العام 2018 بالإضافة إلى استمرار عمليات النمو إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالوقود وغير الوقود من خلال تسريع إجراءات التوسع في دولة الإمارات بشكل عام وخصوصا في دبي إذ تنوي الشركة افتتاح 10 محطات خلال العام 2019 وتهدف أيضا لافتتاح المزيد من المحطات بعدد مشابه سنوياً في دبي حتى العام 2023.

وتتوقع الشركة استمرار قطاع غير الوقود في المساهمة في ربحيتها من خلال برنامج إعادة تنشيط متاجرها وافتتاح المزيد من متاجر العلامة التجارية "جيان" للخدمة السريعة بالإضافة إلى فروع مقهى الواحة التي تقدم منتجات القهوة والمخبوزات حيث تدير أدنوك للتوزيع 381 محطة خدمة و260 متجر تجزئة بما في ذلك 14 متجر "جيان" للخدمة السريعة.

وتستمر الشركة في تطبيق برنامج خفض التكاليف والذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق هوامش إدارية أعلى حيث تستهدف تحقيق توفير إضافي بقيمة 100-150 مليون دولار حتى العام 2023 وذلك بالإضافة لنجاح الشركة في توفير ما تزيد قيمته عن 50 مليون دولار من التكاليف خلال العام 2018.

كما تتوقع شركة أدنوك للتوزيع تحقيق المزيد من النمو على مستوى عمليات الزيوت الخاصة بها في دولة الإمارات والعالم بالإضافة إلى توسّع عمليات التجزئة المتعلقة بمنتجات الوقود وغير الوقود في مناطق جغرافية جديدة كالمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي إن أعمال شركة أدنوك للتوزيع تستمر في تحقيق المزيد من النمو وذلك نتيجة المكانة الرائدة للشركة بصفتها المزود الأول للوقود والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات.

وأضاف " حققت الشركة تقدما كبيرا فيما يخص الروافد الرئيسية الثلاثة لاستراتيجيتها والخاصة بقطاعات الوقود والمنتجات غير المتعلقة بالوقود وخفض التكاليف إذ يتيح العرض الخاص بأيام أسواق المال توضيح أهم ما حققته الشركة منذ الطرح العام الأولي لأسهمها والحديث عن استراتيجية الشركة وتوضيح التفاصيل الخاصة بكيفية تحقيق تلك الأهداف من خلال خطة توسُّع مدروسة بعناية بما في ذلك التزام الشركة باستراتيجية استثمارية منضبطة ومدفوعة بتحقيق العائدات".

وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح التوازن بين توزيع الأرباح بصورة مستدامة على المساهمين مع الحفاظ على قدرة الشركة في الاستثمار وتحقيق المزيد من النمو المستقبلي مما يدعم القدرات الإضافية للشركة بشكل كبير.