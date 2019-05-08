«فض المنازعات» تطلق مبادرة «موظف شامل» مفوّض بكامل الصلاحيات

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة «الموظف الشامل»، التي تعدّ الأولى من نوعها في الإمارة، وتعتمد على تقديم جميع خدمات المركز عبر هذا الموظف المفوض بكامل الصلاحيات، لأداء الخدمة بأقصى سرعة.

وأضاف المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المراجعين، إذ سيقدم الموظف معظم الخدمات الإدارية الموجودة في المركز للمتعاملين.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي

عبدالقادر موسى، إن مبادرة «الموظف الشامل» هي أقرب إلى فكرة «النافذة الواحدة»، إذ سيتم تقديم جميع الخدمات التي يقدمها المركز من خلال موظف واحد فقط، تم تدريبه على أداء جميع الخدمات الموجودة في المركز، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة أدوات وآليات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المراجعين.

ولفت القاضي موسى إلى أن فريق الخدمة الشاملة يختص بمقابلة جميع المراجعين في المركز، ويتلقى استفساراتهم وطلباتهم والعمل على إنجازها، وإفادة المراجعين بالنتيجة بطريقة ذكية، إضافة إلى توعيتهم باستخدام الخدمات الذكية، بدلاً من الحضور للمركز.

وأوضح أن «من الخدمات التي سيقوم بها موظف الخدمة الشاملة: الاستعلام العام عن ملف التنفيذ، الدعاوى المتداولة، خدمات قسم الإخلاء مثل تسليم واستلام مفاتيح، أو أي موجودات، وطلبات فتح ملفات التنفيذ المغلقة، فضلاً عن خدمات إنشاء اسم مستخدم».