مطورون عقاريون يحفزون الطلب على الوحدات الجاهزة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد تقرير لشركة «بروبرتي فايندر»، المتخصصة في الإعلانات العقارية المبوّبة، أن المطورين العقاريين يحفزون الطلب حالياً على الوحدات الجاهزة، وتلك التي «على المخطط»، كما يدركون أهمية الابتكار في العروض الجديدة، لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنافسية.

وأوضح أن المطورين يتيحون حالياً خطط سداد لآجال تراوح بين 15 و20 سنة، مع مزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات، والخصم على الرسوم المدرسية، فضلاً عن خطط إيجار بعائدات مضمونة على مدى سنوات في الشقق المخدّمة، مشيراً إلى احتمال رفد السوق العقارية بأكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة، العام الجاري.

وتفصيلاً، أفاد تقرير لشركة «بروبرتي فايندر»، المنصة المتخصصة في الإعلانات العقارية المبوّبة، بأن المطورين العقاريين في دبي يتيحون حالياً خطط سداد، لآجال تراوح بين 15 و20 سنة، بعد تسليم الوحدات العقارية المكتملة، لافتاً إلى أن هذا الخيار كان محصوراً بالوحدات العقارية «على المخطط» سابقاً.

ورصد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إطلاق مطور عقاري عرضاً للسداد بالتعاون مع بنكين في آنٍ معاً، لاستقطاب المشترين غير القادرين على سداد الدفعة الأولى، إذ يتولى بنك تمويل الدفعة الأولى، بينما يتولى البنك الثاني تمويل الرهن العقاري.

وأشار التقرير إلى أن «شركة نخيل العقارية»، التي تقدم حلولاً تسمح بالاستلام الفوري، والسداد على مدى سبع سنوات للفلل، ووحدات «تاون هاوس» في منطقة «الفرجان»، على أن يقدم المشتري دفعة أولى بنسبة 5%. وذكر أن «نخيل» تتيح كذلك مزايا أخرى، تتمثل في الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإعفاء لمدة عامين من رسوم الخدمات.

وقالت مديرة البحوث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عبّاد، إن المطورين يبتكرون حلولاً بهدف بيع عقاراتهم، سواء كانت الجاهزة أو «قيد الإنشاء»، مثل طرح خطط السداد بعد الاستلام، والاستئجار حتى التملّك، لافتة إلى أن المطورين العقاريين يدركون أهمية الابتكار في العروض الجديدة، لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنافسية قياساً بأسواق استثمارية أخرى. وأكد التقرير أن خطط «الإيجار المنتهي بالتملّك» تشهد حركة إيجابية، نظراً لأن المتعامل يقدم دفعة أولية بسيطة، على العكس من نسبة 25%، التي تطلبها البنوك للرهون العقارية.

ولفت إلى أن «شركة إعمار العقارية» تقدم خطط سداد مؤجلة، في جزء من مشروعاتها «قيد الإنشاء» في دبي؛ إذ طرحت خطط سداد بعد الاستلام لمشتري الفلل الجاهزة في مشروع «المرابع العربية 2».

بدورها، تتيح شركة «شوبا ريالتي» للتطوير العقاري خصماً على الرسوم المدرسية، لمن يشتري وحدات سكنية في مشروعها الواقع ضمن مشروع «هارتلاند جرينز».

وذكر التقرير أن المطورين، وفي مسعى منهم لاجتذاب المستثمرين وبيع الوحدات الجاهزة في محافظهم، يطرحون خطط إيجار بعائدات مضمونة على مدى سنوات عدة في الشقق المخدّمة، لافتاً إلى أن «داماك العقارية» تتصدر هذا التوجّه.

عروض إيجارية

كشف التقرير أن كبار المطورين العقاريين، مثل «دبي للعقارات»، يقدمون، على صعيد سوق الإيجارات، عروضاً مميزة مثل تقسيط قيمة الإيجار السنوي على 12 شيكاً، فضلاً عن تقديم شهر مجاناً.

وأشار إلى وجود توجه ملموس لتقديم تسهيلات ومزايا مشابهة، بهدف ملء الوحدات الشاغرة في المشروعات الصاعدة في دبي، مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة الرياضية.