«أبوظبي للاستثمار» يدشن صندوق «مشاريع غداً» بـ535 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، امس صندوق «مشاريع غداً» بقيمة 535 مليون درهم، وسيدعم الصندوق، الذي جرى الإعلان عنه أخيراً خلال إطلاق «منصة Hub71»، منظومة الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء المتنامية في أبوظبي.

ويعد الصندوق الجديد، حسب بيان صادر عن المكتب امس، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، جزءاً من برنامج «غداً 21» الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي وبناء منظومة حيوية ومزدهرة لريادة الأعمال في الإمارة.

ويضم صندوق «مشاريع غداً» برنامجين رئيسين، جرى تصميمهما لزيادة عدد المستثمرين في أبوظبي وحجم رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويشمل ذلك «صندوق المدراء الجدد» و«صندوق ربط الشركات الناشئة».

وسيعمل صندوق ربط الشركات الناشئة على تحفيز مشهد ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال زيادة حجم رأس المال المتاح للشركات في مراحل التأسيس المبكرة. وكجزء من المبادرة، سيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم الشركات الناشئة من خلال رأس مال استثماري على أساس (الدرهم للدرهم)، بما يصل إلى 10 ملايين درهم لجولات تمويل الشركات في مراحل التأسيس المبكرة، أو 50 مليون درهم للشركات القائمة في مرحلة ما بعد التأسيس (Series A)، لكل جولة.

وللمساعدة على نمو عدد صناديق رأس المال الجريء العاملة في الإمارة، سيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً باستثمارات مشتركة مع شركات رأس المال الجريء الجديدة في أبوظبي من خلال صندوق المدراء الجدد، مشيرا إلى انه يمكن الآن، لشركات رأس المال الجريء، التي تأسست حديثاً في أبوظبي، التقدم بطلب الحصول على استثمار مشترك على أساس (الدرهم للدرهم)، بناءً على مبلغ التمويل الذي سيتم جمعه في سوق الأسهم الخاصة. وسيقوم صندوق أبوظبي للاستثمار بتخصيص ما بين 10 و20 مليون درهم لكل صندوق.

وقالت الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار والمدير التنفيذي لبرنامج «غداً 21» بمكتب أبوظبي التنفيذي، إلهام عبدالغفور القاسم: «ستكون ريادة الأعمال محركاً رئيساً لاقتصاد أبوظبي، ونحن نعمل على تعزيز قدرات رواد الأعمال في دولة الإمارات، واستقطاب رواد الأعمال العالميين وبناء منظومة شركات ناشئة تتميز بالتكامل والازدهار».